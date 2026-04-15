京都府南丹市の山林で見つかった遺体は、行方不明だった小学生・安達結希（11）さんだと判明しました。死因は不詳だということです。南丹市立園部小学校に通う11歳の安達結希さんは先月23日から行方がわからなくなり、警察が捜索を続けていました。先月、安達さんの通学用かばんが見つかって以来、有力な手がかりはありませんでしたが、今月12日に安達さんのものとみられる黒色のスニーカーが見つかっていました。そして、おととい