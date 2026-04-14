京都府南丹市の山林で１３日に発見された子どもとみられる遺体の身元が、行方不明となっていた園部小の安達結希さんと判明し、京都府警が１４日、司法解剖の結果を説明した。府警によると、遺体は死後相当な期間がたっているとみられ、性別がわからない状態。刃物などによる目立った刺し傷や切り傷はなく、死因は不詳だという。死亡した時期は３月下旬とした。事件性の有無は今後の捜査を踏まえて判断する方針だ。安達さんは