福岡県警は14日、正当な理由なくパチンコ店に侵入したとして、建造物侵入の疑いで、福岡県みやま市職員竹下拓哉容疑者（31）＝同県筑後市＝を現行犯逮捕した。県警によると、容疑者は不正な方法で出玉を獲得する「ゴト行為」をしていたとみられ、窃盗容疑も視野に調べる。逮捕容疑は14日午後、福岡県筑前町のパチンコ店に正当な理由なく侵入した疑い。食用油を染みこませたおしぼりを使い、当たりが出やすくなるようパチンコ