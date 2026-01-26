操作感ほぼアナログ。10インチの回転ホイールを積んだDJデッキ
フランスのDJ機器メーカーHerculesが、新たなデジタルDJコントローラー「DJControl T10」を開発中であることを発表しました。
10インチホイールは迫力満点
最大の特徴は10インチのモーター式ジョグホイールを搭載している点。最近はデジタルDJコントローラーも大型の回転ジョグダイヤルを搭載する例が増えていますが、ここまで大きいのは初めてです。アナログターンテーブルが12インチですから、操作感はほとんど遜色ないでしょう。
レイアウトを見る限り、2つのデッキ、ミキサー、パッドが搭載されており、プラッターは青色LEDで輝いています。ソフトウェアは業界標準ともいえるSerato DJ Proが付属するそうです。
カリフォルニアで開催されていた楽器見本市「NAMM」ではデモ機が展示されていましたが、詳細はまだ未確定な部分が多いようです。発売は今年後半、価格は1,500ドル（約23万円）を切るとの噂です。
ジョグホイールが大きいだけに、サイズはかなり大きなものになりそうですが、デジタルDJにとっては注目度の高い機材といえます。公式サイトにメール登録しておくと続報が得られるので、しばし動きを待ちましょう。
