¡Ö¿·Âçµ×ÊÝ±Ø»ö¸Î¡×¤«¤é25Ç¯¡¡Å¥¿ì¼Ô¤Î¡È´¬¤Åº¤¨¡É¤Ç2¿Í»àË´¡Ä¶áÇ¯¤â¡Ö¥Ûー¥àÅ¾Íî¤Î5³ä¤Ï¿ìµÒ¡×¡¡¡È±Ø¤È°û¼ò¡É¤Î¾Ã¤¨¤Ê¤¤²ÝÂê
2001Ç¯1·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿·Âçµ×ÊÝ±ØÅ¾Íî»ö¸Î¤«¤é25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Å¥¿ì¤·¤Æ¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬¡¢»³¼êÀþ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì3¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢Îó¼ÖÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¯¤«¤Ä±¿¹ÔËÜ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥Ûー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îó¼ÖÈó¾ïÄä»ßÁõÃÖ¤äÅ¾Íî¸¡ÃÎ¥Þ¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Ûー¥à²¼¤ËÂÔÈò¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ûー¥à°ÂÁ´ÂÐºö¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³¼êÀþ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤«¤é¥Ûー¥à¥É¥¢¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤Ç¤â2013Ç¯9·î¤Ë»ÈÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ûー¥à¥É¥¢À°È÷¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬ËÜ»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¿ìµÒ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿――¡£¡ÊÅ´Æ»¥é¥¤¥¿ー¡¦»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë¥Ûー¥à¤Ç¤Î¡Ö¼òÎàÈÎÇäÃæ»ß¡×µá¤á¤ë±¿Æ°¤â
¤½¤â¤½¤âÅ¥¿ì¤·¤Æ¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ö¸Î¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ï¿ìµÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡ÖÆüËÜ¥¢¥ë¥³ー¥ëÌäÂêÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î2001Ç¯2·î8Æü¡¢ÆüËÜ¥¢¥ë¥³ー¥ë´ØÏ¢ÌäÂê³Ø²ñ¡¢¼çÉØÏ¢¹ç²ñ¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡ÖÄÌ¶ÐÀþ±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¼òÎàÈÎÇäÃæ»ß¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¡×¤ò¹ñ¸ò¾Ê¤ÈJR6¼Ò¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
Í×Ë¾½ñ¤Ï¡Ö¡ÊÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ëº£²ó¿ì¤Ã¤ÆÀþÏ©¤ËÍî¤Á¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢°û¼ò¤·¤Æ¤Îµ¢Ï©¤Ë¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¹½Æâ¤ÎÇäÅ¹¤Ç¼ò¤òÇã¤¤¡¢¥Ûー¥à¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥Ûー¥à¤ä¹½Æâ¤ÎÇäÅ¹¤Ç¼ò¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ÇÎ©¤Á°û¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¼òÀ¹¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ûー¥à¤Ç¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Î7³ä¼å¤¬¿ìµÒ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ìµÒ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄÌ¶ÐÀþ¤Î±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¼òÎàÈÎÇä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥Ûー¥à¤Ç¤Î°û¼ò¤ò¶Ø¤¸¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅ¾ÍîÅù¤Î»ö¸Î¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¿ìµÒ¤ò¸º¤é¤¹ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î3ÅÀ¤òµá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÏÆ±Ç¯2·î¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¤Õ¤Þ¤¨»³¼êÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ¥Ûー¥à¤ÎÇäÅ¹¤Ç¼òÎàÈÎÇä¤ò¼«½Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÎÇä¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤òÂ¿¿ô¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯2·î¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÇ¯Îð³ÎÇ§Åù¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÈÎÇäËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»ÒÅù¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦Å¹ÊÞ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤ò´ª°Æ¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿ìµÒ¤Î¥Ûー¥àÅ¾Íî»ö¸Î¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢È¯À¸¤¹¤ë»ö¸Î¤ÎÌó7³ä¤¬¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Å´Æ»¿Í¿È½ý³²»ö¸Î¤ÎÌó3³ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖÅ´Æ»¿Í¿È½ý³²»ö¸Î¡×¤È¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¡¢¥Ûー¥à¾å¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¡¢¥É¥¢¶´¤ß¡¢°ú¤¤º¤ê¡¢ÀþÏ©Î©¤ÁÆþ¤ê¤Ê¤É¡¢Îó¼Ö»ö¸Î¤ä¼«»¦¤ò½ü¤¯¡ÖÎó¼ÖËô¤Ï¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¤Ë¤è¤ê¿Í¤Î»à½ý¤òÀ¸¤¸¤¿»ö¸Î¡×°ìÈÌ¤ò»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë¥Ûー¥àÅ¾Íî»ö¸Î¤¬¡¢Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤É¤ÎÄøÅÙ¸º¤Ã¤¿¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÀÜ¿¨»ö¸Î¡×¤¬Áý²Ã¡Ä¥Ê¥¼¡©
JRÅìÆüËÜ¤Ï¿Í¿È½ý³²»ö¸Î·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡ÖÅ´µ°Æ»µÚ¤Óº÷Æ»Í¢Á÷¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¡×¤ò»²¹Í¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë´ØÅì1ÅÔ6¸©¤È»³Íü¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¿È½ý³²»ö¸Î¤Ï154·ï¤À¡£²áµî20Ç¯¤ÎÁí·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢2004Ç¯ÅÙ¤«¤é2014Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤«¤é¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤ËºÆ¤ÓÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î·¹¸þ¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Î¸øÉ½¥Çー¥¿¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡Ë¡£
¿Í¿È½ý³²»ö¸Î¤ÎÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¥Ûー¥à¾å¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢2004Ç¯ÅÙ¤«¤é2014Ç¯ÅÙ¤Î10Ç¯´Ö¤Ç·ï¿ô¤Ï3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹ÔÆ°À©¸Â¤ÇÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤¿2020～2021Ç¯ÅÙ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢2022Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤â¥³¥í¥ÊÁ°¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¤Ï2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÅÔ¿´²óµ¢¤Î±Æ¶Á¤Ç1³ä°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à¾å¤Îº®»¨¤¬ÀÜ¿¨»ö¸Î¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¢Á÷¿Í°÷¤Ï2014Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤âÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ´ü¤ËÃÏ²¼Å´¤Ç¥Ûー¥à¥É¥¢À°È÷¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢JR¡¢Âç¼ê»äÅ´¤Ç¤âÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯À¸·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Å¾Íî»ö¸Î¤Ï2005Ç¯ÅÙ¤«¤é2014Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç³µ¤Í30～40·ï¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï30·ï¤ò²¼²ó¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï20·ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ä¹ç¤Ï2005Ç¯ÅÙ¤Î30¡ó¤«¤é2015Ç¯ÅÙ¤Î12¡ó¤Ø¡¢2016Ç¯ÅÙ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤¬ºÆ¤Ó¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÅ¾ÍîÂÐºö¤Ï¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¿ìµÒ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¿Í¿È½ý³²»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¿ìµÒ¤Î³ä¹ç¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2010Ç¯ÅÙ¤Î61¡ó¤ò¥Ôー¥¯¤Ë2019Ç¯ÅÙ¤Ï44¡ó¤Þ¤Ç±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¸º¾¯¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°û¼òµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿2021Ç¯ÅÙ¤Ï19¡ó¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÀµ¾ï²½¤È¤È¤â¤Ë·ï¿ô¤Ï¤ä¤äÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡ÖÂð°û¤ß¡×¤Î½¬´·²½¡¢¿¦¾ì°û¤ß²ñ¤Î¸º¾¯¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÎ¥¤ì¡×¤Ê¤É¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î°û¼òÉÑÅÙ¤¬¸º¾¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï23¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤¿ô»ú¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Ûー¥àÅ¾Íî¡×¿ìµÒ¤Î³ä¹ç¸º¤é¤º¡Ä
¤È¤Ï¤¤¤¨¿ìµÒ¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¿Í¿È½ý³²»ö¸Î¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ûー¥à¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¡×¤ÎÁí·ï¿ô¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¤ÈÆâÌõ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ìµÒ¤Î³ä¹ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ5³ä¶¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥Ûー¥à¥É¥¢ÀßÃÖ±Ø¤Ç¤ÏÊªÍýÅª¤ËÍî¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î±Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¤Ç¿ìµÒ¤Î¥Ûー¥à¤Ø¤ÎÅ¾Íî¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¥¢¥ë¥³ー¥ëÌäÂêÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Ë¸½¾õÇ§¼±¤Èº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À2024Ç¯5·î¤ËµþµÞÅÅÅ´¤È¥µ¥ó¥È¥êー¤¬µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµþµÞ³÷¥¿¥³¥Ï¥¤±Ø¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±Ø¤ÏÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ¸ø¶¦À¤¬¶¯¤¤¾ì¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÌäÂê°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
JRÅìÆüËÜ¤È´ØÅì»äÅ´³Æ¼Ò¤Ï¹çÆ±¤Ç¡¢°û¼òµ¡²ñ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à»ö¸Î0¡Ê¥¼¥í¡Ë±¿Æ°¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢°û¼ò¤Ï»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á´¹ñÅ´Æ»»ö¶È¼ÔÏ¢Ì¾¤Ç¡¢¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë±Ø·¸°÷¤ä¾èÌ³°÷¡¢¤Þ¤¿¾èµÒÆ±»Î¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÎÅ´Æ»°ÜÆ°¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼òÎà¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¯¡¢±Ø¹½Æâ°û¿©Å¹¤âÍø±×Î¨¸þ¾å¤Ë¼òÎàÈÎÇä¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤â¸½¼Â¤À¡£¤½¤â¤½¤â±Ø¡¦¼ÖÆâ¤À¤±¤ÇÅ¥¿ì¤¹¤ë¿Í¤Ïµ©¤Ç¡¢¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤âÂ¿¤¯¤ÏÅ´Æ»ÍøÍÑÁ°¤Î°û¼ò¤¬¼çÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£Å´Æ»Â¦¤À¤±¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Ûー¥à¥É¥¢¤ÎÀ°È÷³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËÆüËÜ¤Î°û¼òÊ¸²½¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿ìµÒ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë»ö¸ÎËÉ»ß¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£»Þµ×ÊÝÃ£Ìé
1982Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤Ç¹Êó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢2017Ç¯¤ËÂà¿¦¡£Å´Æ»¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ»Ë¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÅ´Æ»»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¡ØÀï»þ²¼¤ÎÃÏ²¼Å´ ¿·¶¶±Ø¸¸¤Î¥Ûー¥à¤ÈÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ù¡Ê2021Ç¯ ÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤ÇÂè47²ó¸òÄÌ¿Þ½ñ¾ÞÎò»ËÉôÌç¼õ¾Þ¡£¶áÃø¤Ë¡ØJRÅìÆüËÜ Ã¦¡¦Å´Æ»¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ù¡Ê2024Ç¯ KAWADEÌ´¿·½ñ¡Ë¡£