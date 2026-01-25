この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【来たぜ】コメリの洗車用収納バッグのが最高でした！【クルザード/新商品】」と題した動画を公開。コメリのプライベートブランド「CRUZARD（クルザード）」から登場した、機能性に優れた洗車用収納バッグをレビューした。



今回紹介されたのは、税込2980円の「洗車用収納バッグ」。動画でゆとり所長氏は、このバッグが持つ3つの大きな特長を解説した。1つ目は、左右90度に倒せるハンドル。これにより、洗車グッズの出し入れがスムーズになる。2つ目は、面ファスナーで着脱可能な中仕切り。3枚の仕切り板で内部を自由にレイアウトでき、細かいグッズもきれいに整理できる。そして3つ目は、ディテールブラシ差し。ポケットではなくゴムバンド式になっており、サイズの異なるブラシをしっかりと固定できる点が特徴だ。



ゆとり所長氏は、このブラシ差しについて「もしこれが、ただのポケットだったら運んでる時とかの揺れによって落ちちゃったり」「紛失の恐れがある」と指摘。ゴムバンドで2か所をしっかり固定できるため、特に細いミニブラシなどをなくす心配がない点を高く評価した。



動画では、実際にシャンプーやワックス、電動フォームガン、スポンジ、タオル類など多数の洗車用品を収納するデモンストレーションも実施。多くのアイテムをカテゴリー別に整理しながら、すっきりと収納できることを示した。内外に多数備えられたポケットも活用し、その高い収納力を証明した。



倒せるハンドルによるアクセスの良さ、自由度の高い仕切り、そして細かな道具の紛失を防ぐブラシ差しなど、洗車をする人の視点に立った工夫が随所に見られるこの収納バッグ。散らかりがちな洗車グッズをスマートにまとめ、作業効率を格段に向上させてくれるアイテムと言えるだろう。