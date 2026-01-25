「恥ずかしがるバニーガール動画」の大バズり以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんのSPA!デジタル写真集「ときちゃん 酔わせてほしいの」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】乱れ髪で色気を放つときちゃん

同作では、温泉旅館を舞台に大人の雰囲気漂うシチュエーショングラビアに挑戦。宿に着いた途端に、大好きなお酒を嗜む姿をシャッターで捉えており、ワンカップをゴクリと飲む姿などが収められています。また、部屋に入った途端に衣服を脱ぎ捨て、妖艶なときちゃんへ変身。女性らしく健康的な丸みを帯びたヒップを見せつけてくれます。。



さらに、見どころとなる温泉シーンでは、湯けむりに包まれながら、日本酒を注ぎ、香りや湯加減を楽しむ至福のひと時を満喫。表紙で見せているひじやひざでバストトップを隠す過激なポーズにも挑んでいます。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：土山大輔（TRON） ヘアメイク：哘絵美子 スタイリング：田中陽子）



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2st写真集『ときちゃんネイキッド』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も発表。最新情報はX（@menmenman_39）