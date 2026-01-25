元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）かまいたち山内健司（44）濱家隆一（41）が、25日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。一茂がダメージを負った街の声を明かした。

番組で行った企画は「Z世代スタッフが選ぶ ゲンバ名言大賞」。ノミネート候補に「一茂に興味ない」というワードがノミネートされた。

昨年10月の放送でニュー新橋ビルでロケを行った際の出来事。山内と一茂は「好感度の低さ」を番組内で競っており、濱家から「生の声を聞いてみましょう」と切り出した。対応した女性は「好感度が高いのは？」と聞かれ、「山内」と答えた。山内は「呼び捨てだったことは置いておきます。選んでくれたんで」と答えた。その際、一茂は「俺何でそんなに低いの？」と聞くと、女性は「あんま興味ないです」とバッサリ答えた。

かまいたちは爆笑するも、一茂はかなりダメージを受けた様子で、その後の放送で一茂は「あれ一番つらいんだよね」と語っていた。別の放送でも「僕に興味ない？」とロケに携わった店員に聞き回るシーンが複数紹介された。

濱家は「すごいトラウマになってる」と笑い、山内も「気にしだしたもんなぁ」と振り返った。一茂は「なんとか興味を持ってもらえるように頑張りますよ」と語った。