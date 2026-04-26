元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。しばしば見かける自転車の「スマホ見ながら運転」について、厳しい私見を述べた。忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。一茂は霜降り明星の粗品と、1日に始まった自転車の交通違反に反則金納付を通告できる青切符制度の導入についてさまざまな問題点などをトークした。その流れで、一茂