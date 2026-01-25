¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢È¯¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ê¡×Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£´È¯´°¾¡¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤â¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÜ¤êÇúÈ¯¡Ö½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃæ¹ñ¤È·ãÆÍ¡££´¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤ÆÂç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢20Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÁÒ¹¬À®¤¬¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢59Ê¬¤Ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬PK¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢76Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾®ÁÒ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢´°ÇÔ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢£°¡Ý£´¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï°ìÁØ¹Ó¡¹¤·¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥Ù¡¼¥é¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥¦¥§¥ê¤¬ÅèËÜÍªÂç¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤á¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥ä¥ó¡¦¥·¡¼¤¬±ÊÌî½¤ÅÔ¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼µ¤Ì£¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°¼Á¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¸åÌ£°¤¹¤®¤ë»î¹ç¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ê¡×¡Ö½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢È¯¡×¡Ö¼ã¤¤²ê¤òÅ¦¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤âÆüËÜ¤Ë²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µß¤¤¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä
¡¡½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢20Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÁÒ¹¬À®¤¬¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢59Ê¬¤Ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬PK¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢76Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾®ÁÒ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢£°¡Ý£´¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï°ìÁØ¹Ó¡¹¤·¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥Ù¡¼¥é¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥¦¥§¥ê¤¬ÅèËÜÍªÂç¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤á¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥ä¥ó¡¦¥·¡¼¤¬±ÊÌî½¤ÅÔ¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼µ¤Ì£¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°¼Á¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¸åÌ£°¤¹¤®¤ë»î¹ç¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ê¡×¡Ö½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢È¯¡×¡Ö¼ã¤¤²ê¤òÅ¦¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤âÆüËÜ¤Ë²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µß¤¤¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä