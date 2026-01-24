国民的スターだった元SMAP・中居正広氏（53）が芸能界を引退して、1月23日でちょうど1年が経過した。いまも復帰を望むファンは少なくないが、表立った動きは見られていない。

さらに1月6日発売の「女性セブン」では、中居氏が年の瀬に胸中を語ったことを報じていた。記者から直撃を受けた中居氏は、“復帰を望む声もある”との質問に「言葉にしたこともなければ、考えたこともない」と笑い飛ばしていたという。

「このとき中居さんは、出会って10年以上になるダンサーの恋人・Mさんと百貨店で仲睦まじく買い物を楽しんでいたそうです。引退前の中居さんはプロ意識が高いことで知られていて、Mさんと2ショットが撮られたことは過去に一度もありませんでした。芸能界から身を引いたことで、心境に変化があったのかもしれません」（芸能関係者）

’24年12月に「女性セブン」と「週刊文春」で女性トラブルが報じられて以降、一度も表舞台に姿を現すことなく芸能界を去った中居氏。SMAP解散後はMCとして数々のレギュラー番組を抱えていたが、騒動によってすべて失うことに。

昨年3月末にはフジテレビと親会社が設置した第三者委員会が公表した調査報告書で、元フジテレビの女性アナウンサー・Aさんに働いた行為が“性暴力”と認定されるなど波乱に満ちた1年だった。

「しばらく騒動を静観していた中居氏ですが、昨年5月12日を皮切りに代理人弁護士を通じて第三者委員会に反論を繰り返すように。しかし同委員会は被害者に二次被害を与える危険性があるとして、交渉を打ち切っています。中居氏側は昨年8月にAさんとのトラブルを詳報した『週刊文春』にも反論していましたが、それ以降は動きが見られません」（スポーツ紙記者）

昨年8月といえば、本誌は都内の自宅マンションから乗用車を運転して出てきた中居氏を目撃している。一時はやつれたと言われていたが、少しふっくらとした顔が印象的だった。前出の芸能関係者は言う。

「最近は都内での目撃情報が増えており、仕事関係の会合などがあるのではないかと言われています。昨年は動画配信での復帰や福祉活動で社会貢献を考えているとも囁かれていますが、今はまだ実現していない状況です。

ただ、中居さんは都内に複数の不動産を有しており、降板した番組の違約金を差し引いても食べるには困らないとか」

中居氏といえば高額所得者として知られており、長者番付が最後に公示された’05年の納税額は約1億9千万円だった。

「ざっくりですが、’04年の推定収入は4億円前後だったと見られます。当時からレギュラー番組を多数抱えており、SMAP解散前の’16年初頭ごろのテレビ出演料は1本100〜150万円。当時は“預金100億円”と一部で報じられていましたね。ピーク時の出演料は1本200万円に達したそうで、独立後の活躍ぶりを見ても相当な収入があったものと思われます。加えて中居さんは服や食事にこだわりがなく、倹約家であることも業界では有名でした」（前出・芸能関係者）

1月23日配信の「デイリー新潮」でも中居氏の巨額資産を報じており、《税金分を差っ引いても総資産は20億円を下回らない》と芸能関係者の証言が紹介されている。

となれば、復帰を焦る必要もなさそうだ。前出の芸能関係者は、「’11年に引退した元タレントの島田紳助さん（69）のように、しばらくは悠々自適に過ごす可能性もありそうです」と指摘する。

「島田さんは反社会的勢力との交際が報じられたことがきっかけでしたが、トラブルによって引退した点では中居さんにも共通するでしょう。互いにMCとして手腕を発揮し、ゴルフや野球が好きな面も似ています。“総資産20億円”と言われている中居さんなら、島田さんのように生活することも可能なはず。

島田さんは引退後、ゴルフや草野球を楽しみつつ、思い立ったら旅をする生活を送っていたそうです。’17年に公開された元芸能リポーター・井上公造さん（69）のインタビューでは、収入はゼロであるものの、貯蓄を切り崩して生活していると明かしていました。

現在もメディアに出演することはありませんが、最近では“ヘキサゴンファミリー”だった上地雄輔さん（46）や格闘家・皇治さん（36）のインスタグラムに登場したことが話題に。いっぽう中居さんも『女性セブン』の直撃で復帰を否定して以降、世間からの批判はトーンダウンしている印象です。島田さんのように、ときどき誰かのSNSに登場して世間の反応が悪くなければ、表舞台に出てくるきっかけにつながるかもしれません」（前出・芸能関係者）

元国民的スターが進む道は、果たして――。