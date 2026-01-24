俳優の芳根京子（28）が発表した喜びの報告に、祝福の声が数多く寄せられている。

【映像】芳根京子の水着姿や喜びの報告をする様子

カレンダー撮影時のオフショットやハワイでサーフィンを楽しむ動画など、仕事やプライベートについてInstagramで発信している芳根。

2025年7月7日には舞台で共演した俳優・柚希礼音（46）のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ様子を披露していた。

「やっと発表できたぁ!!!」芳根京子の喜びの報告

芳根は1月22日に更新したInstagramで、「ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』主人公メイベル役の日本版声優を務めさせていただくことになりました。やっと発表できたぁ!!!ディズニー作品に参加させてもらえて夢のようです」と、映画を連想させる“ビーバーコーデ”で出席した声優発表イベントの様子を投稿し、喜びをつづった。

この投稿にファンからは、「え！え！え！え!!! やばい!!!! おめでとうございます!!!!!」「えーーすごい!! これは見るしかない!!」「可愛すぎるんですが!!」など、祝福の声が数多く寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）