ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 愚直に俳優業に徹する芳根京子 一切スキャンダルが浮上しないプロ意… 芳根京子 エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 愚直に俳優業に徹する芳根京子 一切スキャンダルが浮上しないプロ意識 2025年12月15日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2016年に朝ドラでヒロインを務めた女優・芳根京子についてゲンダイが伝えた 土屋太鳳と並び透明感がある朝ドラ女優だと、芸能リポーターは指摘 土屋に続くとされた永野芽郁に不倫騒動が起こり、芳根の真価が出たとのこと 記事を読む