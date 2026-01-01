¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ LAWSON 50th Anniversary¡×ËÜÆü1·î24Æü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäA¾Þ¤Ï¥íー¥½¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥éー¥à¥¯¥í¥Ã¥¯¡×
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ LAWSON～50th Anniversary～¡×¤ò1·î24Æü¤è¤ê½ç¼¡¡Ö¥íー¥½¥ó¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡£Å¹ÊÞ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥éー¥à¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥íー¥½¥ó¤Î¥í¥´¤¬ÉÕ¤¤¤¿»¨²ß¤Ê¤É¤¬·ÊÉÊ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï1·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
·ÊÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡Ö¥¢¥éー¥à¥¯¥í¥Ã¥¯¡×
¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó17cm
¥íー¥½¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥éー¥à¥¯¥í¥Ã¥¯¡£²»À¼¤Ë¡Ö¥Ï¥Ô¤íー¡ª¤Î¤¦¤¿¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
B¾Þ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Ìó30cm¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È Ìó80cm
¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÍÅÀº¤È¤«¤é¤¢¤²¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
C¾Þ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×
¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó40cm
¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤ÎÍÅÀº¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¥È¥µ¥«¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¡¢¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÁ°³Ý¤±¤ò¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ
D¾Þ¡Ö¥¦¥Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×
¡¦Á´6¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó4cm
¥¦¥Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ãー¥à¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æþ¤ê¤Î»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ÏÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
E¾Þ¡Ö¥×¥ìー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Á´4¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó10cm
¥íー¥½¥ó¤Î¥í¥´¤ä¥¦¥Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥×¥ìー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º
F¾Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Á´4¼ï¡ÊµíÆýÉÓ·¿¥°¥é¥¹¤«ÄÌ¾ï¤Î¥°¥é¥¹¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¥°¥é¥¹ Ìó8cm¡¢µíÆýÉÓ·¿¥°¥é¥¹ Ìó14cm
¥íー¥½¥ó¤Î¥í¥´¤ä¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥é¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÄÌ¾ï¤Î¥°¥é¥¹·¿¤È¡¢È¯¾Í¤¬µíÆý²°¤È¤¤¤¦¥íー¥½¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµíÆýÉÓ·¿¥°¥é¥¹¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
G¾Þ¡Ö¥é¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Á´6¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¥³ー¥¹¥¿ー Ìó8cm¡¢¥¯¥ê¥Ã¥× Ìó6cm¡¢¥Þー¥«ー Ìó6cm
¥íー¥½¥ó¤Î¥í¥´¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥É¥ê¥ó¥¯ÍÑ¤Î¥é¥Ðー¥³ー¥¹¥¿ー¤ä¿©¤Ù¤«¤±¤Î¤ª²Û»ÒÂÞ¤ò»ß¤á¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥ãー¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
H¾Þ¡Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¦Á´6¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー Ìó22cm¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー Ìó6cm¡Ê3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¥ê¥ó¥°¥Îー¥È B6¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥á¥â Ìó10cm¡¢ÉÕäµ Ìó10cm
¥íー¥½¥ó¤Î¥í¥´¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¡¢¥ê¥ó¥°¥Îー¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¥á¥â¡¢ÉÕäµ¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ LAWSON～50th Anniversary～ ¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü～4·îËöÆü
¡¡¡ÖC¾Þ ¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
¡Ú¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨Ä©Àï»þÅÀ¤ÇÅöÁª¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¡ÖC¾Þ ¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ÈÆ±°ì¾ÞÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨ÅöÁª¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¡£
¢¨´ü´Ö¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
±þÊç´ü´Ö¡§1·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢Àµ²ò¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é3Ì¾¤Ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
📢°ìÈÖ¤¯¤¸ LAWSON～50th Anniversary～- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) January 20, 2026
¡¡X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òGET¤·¤è¤¦‼️
🎯±þÊçÊýË¡
Àµ²ò¤À¤È»×¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È🌟
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ä pic.twitter.com/Yl57T35qF4
