AI¤Ï¡Ö5ÁØ¤Î¥±¡¼¥¡×¤Ç¤¢¤ê¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¤ÈNVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤¬¸ì¤ë
NVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥àÇ¯¼¡Áí²ñ(¥À¥Ü¥¹²ñµÄ)¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÃÌ¤·¡¢AI¤ò¡Ö5ÁØ¤Î¥±¡¼¥¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÆLargest Infrastructure Buildout in Human History¡Ç: Jensen Huang on AI¡Çs ¡ÆFive-Layer Cake¡Ç at Davos | NVIDIA Blog
¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëBlackRock¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯CEO¤ÈÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢AI¤òÃ±°ì¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡Ö¥Á¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÖAI¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ÎÁØ¤ËµÚ¤Ö¡Ö5ÁØ¤Î¥±¡¼¥¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
AIÊ¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é5¤Ä¤ÎÁØ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ç¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢AI¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯ÅÅ¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¡¢¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Êµ»Ç½¤òÍ×¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾å°ÌÁØ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÁØ¤Ç¤ÏAI¤ò¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎºÇ¾å°ÌÁØ¤Ç·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¢¥ó»á¤ÏAI¤¬¤¤¤«¤ËÀ¤³¦·ÐºÑ¤òµÞÂ®¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤¬2025Ç¯¤ËºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬AI¤ò»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤ë¡ÖAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¡×¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¡¢À½Â¤¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¢¥ó»á¤ÏAI¤¬¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¼çÄ¥¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÂ±¡¤ÎÊü¼ÍÀþ²Ê¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ë²èÁü¥¹¥¥ã¥ó¥Ä¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êü¼ÍÀþ²Ê°å¤Î¿ô¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÌó500Ëü¿Í¤â¤Î´Ç¸î»Õ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬¥«¥ë¥ÆºîÀ®¤ä¿ÇÎÅµÏ¿¤ÎºîÀ®¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥Ä¡¼¥ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»öÌ³ºî¶È¤òÃ´¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤ÈÉÂ±¡¤Î¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´Ç¸î»Õ¤ÎºÎÍÑ¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¢¥ó»á¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÛÍÑ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÌÜÅª¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¢¥ó»á¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡×¤ÏAI¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥Õ¥¢¥ó»á¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢AI¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤â¥Õ¥¢¥ó»á¤Î»Å»ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÄ°½°¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖAI¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¡¹¤¬AI¤òÅÅµ¤¤äÆ»Ï©¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ò³èÍÑ¤·¤ÆAI¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤ò³«È¯¤·¤Æ²þÎÉ¤òÂ³¤±¡¢¹ñ²È¤ÎÃÎÇ½¤ò¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ó¥¯»á¤¬¡ÖAI¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¤â¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖAI¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ë¾åºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤ï¤º¤«2¡Á3Ç¯¤ÇAI¥Ä¡¼¥ë¤¬10²¯¿Í¶á¤¯¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏAI¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤Î»È¤¤Êý¡¢¤Ä¤Þ¤êAI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ³¤¡¢´ÉÍý¤·¡¢ÊÝ¸î¤·¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢AI¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤Îµ»½Ñ³Êº¹¤ò½Ì¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÀ½Â¤¶È¤ä»º¶È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï»º¶È¤ÈAI¤ÎÍ»¹ç¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³ØÊ¬Ìî¤Ç¤ÏAI¤¬°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Õ¥£¥ó¥¯»á¤ÏAI¤Î¸½¾õ¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤è¤¦¤À¤ÈµÄÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï½½Ê¬¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤Î¾å°Ì¥ì¥¤¥ä¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ï¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£