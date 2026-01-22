¿·¼Ö254Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥ºÇ¿··¿¡Ö5¿Í¾è¤ê¡È¹âµé¡ÉSUV¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Åö½é¤Ï¿Íµ¤¡È»¦Åþ¡É¤Ç¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡×¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¡ª Á´Ä¹4mÀÚ¤ê¤Î¾å¼Á¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¼Ô¤ÎÁªÂò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë
¥¹¥º¥¤¬2024Ç¯10·î¤Ë»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é1Ç¯2¥ö·î¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¥º¥¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµéSUV¡×¤Ç¤¹¡Ê71Ëç¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ëSUV¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤È¾å¼Á¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹3995mm¡ßÁ´Éý1765mm¡ßÁ´¹â1550mm¤È¤¤¤¦À£Ë¡¤ÏÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤â4.8m¤È¾®²ó¤ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ü¥ë¥É¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÇÛ¿§¤ä¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿¥ì¥¶¡¼Ä´¡õ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡¢¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÆóÃÊ¼°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È²£°ìÊ¸»ú¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¤Î¡ÖK15C¡×·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®AT¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâÀìÍÑ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¥â¥Ç¥ë¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´ÀÇ½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤ä¡¢Á´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½¡¦Ää»ßÊÝ»ýµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Ê¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤¬É¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁõÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ý¥«¡¼S ¥ï¥¤¥É¡×¤ä¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡Ö¥Ú¥À¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¤µÞÈ¯¿ÊÍÞÀ©ÁõÃÖ¡ÊPMPD¡ËÇ§Äê¼Ö¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï2WD¥â¥Ç¥ë¤¬254Ëü1000±ß¡¢4WD¥â¥Ç¥ë¤¬273Ëü9000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á ¥¹¥º¥¡×¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Ï¡ÖµÕÍ¢Æþ¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¤äÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦70°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯ÇäÅö½é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍèÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ°É¾È½¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ï¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï40Âå¸åÈ¾¤«¤é60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡Ö¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥º¥¼Ö¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿60Âå¤ÎÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¾è¤ê¹ß¤ê¤¬³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÅö½é¤Ï¥É¥¤¥Ä¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ¢Æþ¼Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼Ö¸¡¤Î»þ´ü¤òµ¡¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¹¥º¥¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö1Âæ¤ÇÆü¾ï¤ÎÂ¤«¤éÎ¹¹Ô¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤Æ¤Ê¤ª¤«¤Ä°Ý»ýÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×ÅÀ¤ä¡¢¡ÖÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼Á´¶¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡¢ÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡¢¤½¤·¤Æ¼Á´¶¤Î¹â¤¤Æâ³°Áõ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥º¥¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂæ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£