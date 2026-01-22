AdGuard¤¬ÆÈ¼«¤ÎVPN¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÖTrustTunnel¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹²½
AdGuard VPN¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤ÎÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥»¥¥å¥¢¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎVPN¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÖTrustTunnel¡×¤¬2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AdGuard¤ÏTrustTunnel¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AdGuard VPN protocol goes open-source
TrustTunnel App - App Store
https://apps.apple.com/us/app/trusttunnel/id6755807890
TrustTunnel - Google Play ¤Î¥¢¥×¥ê
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adguard.trusttunnel
TrustTunnel¤ÏAdGuard VPN¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤ÎÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹¡£AdGuard¤Ï¡¢OpenVPN¤äWireGuard¡¢IPSec¤Ê¤É´ûÂ¸¤ÎVPN¥×¥í¥È¥³¥ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸¡ÃÎ¤ä¼×ÃÇ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌ¿®¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢TrustTunnel¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Àß·×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TrustTunnel¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤ÎHTTPS¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¡×¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢TLS¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥§¥Ö¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤ëHTTP/2¤Þ¤¿¤ÏHTTP/3¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÄÌ¿®¤Î¼±ÊÌ¤ä¥¹¥í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¡¢¼×ÃÇ¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î±£ÊÃ·¿VPN¤Ç¤Ï¡¢VPN¥Ç¡¼¥¿¤òTCPÀÜÂ³¤ÇÊñ¤ó¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¦¥§¥ÖÄÌ¿®¤òÁõ¤¦Êý¼°¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢TCP¤Î³ÎÇ§±þÅú¤¬ÃÙ±ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈAdGuard¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£TrustTunnel¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤´¤È¤ËÀìÍÑ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÁ÷¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ç¤âÀÇ½¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹²½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£AdGuard¤Ï¡Ö¤Þ¤ºAdGuard VPN¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´Æºº¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤¬±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤Î¡ÖÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤äÃ±¤Ê¤ëPR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¿Ê²½¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËAdGuard¤Ï¡¢TrustTunnel»ÅÍÍ¤Î½éÈÇ¤ò¸ø³«¤·¡¢»²¾È¼ÂÁõ¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´°Á´¤Ê¥³¡¼¥É¤òApache 2.0¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£TrustTunnel¤ÏAdGuard VPN¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼«Á°¤Ç¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎTrustTunnel¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤éÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏLinux¡¢Windows¡¢macOS¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢iOS¤ÈAndroid¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÊØÀ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥í¥°¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÄÌ¿®¤ò¥È¥ó¥Í¥ë·ÐÍ³¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÎ±¤á¤ë¤«¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¡¢ÆÃÄê¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ä¥¢¥×¥ê¤À¤±¤òVPN·ÐÍ³¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©¸æ¤â¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¼Ëö¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¤É¤³¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤É¤¦Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¤É¤ÎÀÜÂ³¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢TrustTunnel¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤È»ÅÍÍ¤Ø¤Î»²¾È¤¬GitHub¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TrustTunnel/TrustTunnel: Modern, fast and obfuscated VPN protocol
https://github.com/TrustTunnel/TrustTunnel