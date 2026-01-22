燃費・広さ・予算で決める！ 王道ミニバンそれぞれの特徴は？

ファミリーカーとして人気のトヨタ「ノア」とホンダ「ステップワゴン」。この2台には、どのような違いがあるのでしょうか。

燃費性能やボディサイズ、価格帯などを比較し、それぞれの魅力を紹介します。

【画像】ミニバン市場を牽引するトヨタ「ノア」とホンダ「ステップワゴン」を画像で見る！（30枚以上）

●ノアの歴史

トヨタ「ノア」は、2001年11月に発売されて以降、ファミリー層を中心に支持されてきた人気ミニバンです。乗り降りしやすいスライドドアや、家族や荷物を乗せても余裕がある広くて快適な室内空間などが魅力です。

初代が登場してからモデルチェンジを重ね、2022年1月には約8年ぶりにフルモデルチェンジをした現行型の4代目が発売されています。

現在も多くのユーザーに親しまれており、日本自動車販売協会連合会（自販連）が公開している「乗用車ブランド通称名別順位 2025年11月分」によると、6763台売れています。

●ステップワゴンの歴史

ホンダ「ステップワゴン」は1996年5月に初代モデルがデビューしました。高い居住性と安定した走りを備えたミニバンとして人気を集め、現在に至るまでホンダを代表するミニバンとなっています。

現行モデルは6代目で、2022年に発売後、グレードの追加やマイナーチェンジを重ねて、2025年12月には30周年を記念した特別仕様車も発売されました。

ステップワゴンは様々な層に支持されており、自販連が公開している2025年11月の販売ランキングによると、5082台売れています。

ホンダ「ステップワゴン エアー EX」（2025年5月16日発売）

●デザインの特徴

【ノア】

ノアはファミリーカーとして人気を集めており、広い室内空間と快適性が魅力です。

都会的で洗練されたデザインが特徴で、低床設計を採用しているため乗り降りしやすくなっています。

存在感があるフロントグリルとシャープなヘッドライトもポイントで、スタイリッシュな印象があります。街中に自然に溶け込み、飽きがこないデザインです。

【ステップワゴン】

現行モデルのステップワゴンは、国内向けホンダ車史上最大の室内空間になっているのが特徴です。箱型のシンプルでクリーンなデザインのため、様々なユーザーのライフスタイルに馴染みやすくなっています。

現行モデルはグレード展開が豊富で、特別仕様車や福祉車両もあるため、好みや用途に応じて選ぶことが可能です。

●ボディサイズ

ノアとステップワゴンのボディサイズは以下の通りです。

【ノア】

全長：4695mm

全幅：1730mm

全高：1895mm〜1925mm

室内長：2805mm

室内幅：1470mm

室内高：1405mm

ホイールベース：2850mm

【ステップワゴン】

全長：4800mm〜4830mm

全幅：1750mm

全高：1840mm〜1855mm

室内長：2845mm

室内幅：1545mm

室内高：1395mm〜1425mm

ホイールベース：2890mm

●主要装備や安全装備・機能

ノアとステップワゴンの主要装備や安全装備・機能は以下の通りです（グレード・仕様により異なる場合があります）。

【ノア】

リフレクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ＋ターンランプ

Toyota Safety Sense

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）

パワースライドドア予約ロック機能

ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）など

【ステップワゴン】

Honda SENSING

Honda CONNECT for Gathers ＋ナビ装着用スペシャルパッケージ

両側パワースライドドア（静電タッチセンサー式／イージーオープンドアハンドル／挟み込み防止機構付／スライドドア・イージークローザー付）

2列目キャプテンシート（両側アームレスト付）

電動格納式リモコンドアミラー

デジタルグラフィックメーター（10.2インチ）など

●パワートレイン・燃費性能

ノアとステップワゴンのパワートレインは以下の通りです。

どちらもガソリンモデルとハイブリッドモデルがあり、ハイブリッドモデルはミニバンとしては燃費性能が優れています。

【ノア】

エンジン型式：M20A-FKS（2リッターガソリン）、2ZR-FXE（1.8リッターハイブリッド）

種類：直列4気筒

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

【ステップワゴン】

エンジン型式：L15C（1.5リッターガソリンターボ）、LFA-H4（2リッターハイブリッド）

種類：直列4気筒

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

ノアとステップワゴンの燃費は以下の通りです。

【ノア】

S-Z 2WD（7人乗り）：14.8km／L

S-Z 4WD（7人乗り）：14.1km／L

HYBRID S-Z 2WD（7人乗り）：23.0km／L

HYBRID S-Z E-Four（7人乗り）：22.0km／L

S-G 2WD（7人乗り）：14.8km／L

S-G 2WD（8人乗り）：14.8km／L

S-G 4WD（7人乗り）：14.1km／L

S-G 4WD（8人乗り）：14.1km／L

HYBRID S-G 2WD（7人乗り）：23.0km／L

HYBRID S-G 2WD（8人乗り）：23.0km／L

HYBRID S-G E-Four（7人乗り）：22.0km／L

X 2WD（7人乗り）：15.0km／L

X 2WD（8人乗り）：15.0km／L

X 4WD（7人乗り）：14.2km／L

X 4WD（8人乗り）：14.2km／L

HYBRID X 2WD（7人乗り）：23.4km／L

HYBRID X 2WD（8人乗り）：23.4km／L

HYBRID X E-Four（7人乗り）：22.0km／L

車いす仕様車（タイプI）ガソリン車：14.3〜15.1km／L

車いす仕様車（タイプI）HYBRID車：22.2〜23.2km／L

サイドリフトアップ チルトシート装着車 ガソリン車：14.2〜15.0km／L

サイドリフトアップ チルトシート装着車 HYBRID車：22.0〜23.0km／L

【ステップワゴン】

AIR（7人乗り）：13.2km／L

AIR EX 2WD（7人乗り）：13.1km／L

AIR EX 4WD（7人乗り）：12.2km／L

SPADA 2WD（7人乗り）：12.9km／L

SPADA 4WD（7人乗り）：12.1km／L

SPADA リフトアップシート 2WD（2列目・7人乗り）：12.7km／L

SPADA リフトアップシート 4WD（2列目・7人乗り）：11.9km／L

SPADA PREMIUM LINE 2WD（7人乗り）：12.5km／L

SPADA PREMIUM LINE 4WD（7人乗り）：12.1km／L

SPADA スロープ 2WD（2列目・7人乗り）：12.8km／L

SPADA スロープ 4WD（2列目・7人乗り）：12.0km／L

SPADA スロープ 2WD（3列目・7人乗り）：12.7km／L

SPADA スロープ 4WD（3列目・7人乗り）：11.9km／L

e:HEV AIR EX（7人乗り）：19.8km／L

SPADA スロープ（2・3列目・7人乗り）：12.8km／L

e:HEV SPADA（7人乗り）：19.6km／L

e:HEV AIR EX 30周年特別仕様車（7人乗り）：19.8km／L

e:HEV SPADA 30周年特別仕様車（7人乗り）：19.6km／L

e:HEV SPADA PREMIUM LINE（7人乗り）：19.5km／L

e:HEV SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION（7人乗り）：19.5km／L

●グレード構成と価格帯

ノアとステップワゴンのグレード構成と価格帯（特記以外の価格はすべて消費税込み）は以下の通りです。

ノアは約283万円から、ステップワゴンは約335万円から購入できます。どちらも福祉車両の設定があります。

【ノア】

S-Z 2WD（7人乗り）：357万9400円

S-Z 4WD（7人乗り）：377万7400円

HYBRID S-Z 2WD（7人乗り）：392万9200円

HYBRID S-Z E-Four（7人乗り）：414万9200円

S-G 2WD（7人乗り）：319万5500円

S-G 2WD（8人乗り）：319万5500円

S-G 4WD（7人乗り）：339万3500円

S-G 4WD（8人乗り）：339万3500円

HYBRID S-G 2WD（7人乗り）：354万5300円

HYBRID S-G 2WD（8人乗り）：354万5300円

HYBRID S-G E-Four（7人乗り）：376万5300円

X 2WD（7人乗り）：283万300円

X 2WD（8人乗り）：283万300円

X 4WD（7人乗り）：302万8300円

X 4WD（8人乗り）：302万8300円

HYBRID X 2WD（7人乗り）：318万2300円

HYBRID X 2WD（8人乗り）：318万2300円

HYBRID X E-Four（7人乗り）：340万2300円

車いす仕様車（タイプI）X 2WD：307万3000円（非課税）

車いす仕様車（タイプI）HYBRID X 2WD：341万4000円（非課税）

サイドリフトアップ チルトシート装着車 X 2WD：309万4000円（非課税）

サイドリフトアップ チルトシート装着車 HYBRID X 2WD：343万5000円（非課税）

【ステップワゴン】

AIR（7人乗り）：334万8400円

AIR EX 2WD（7人乗り）：354万3100円

AIR EX 4WD（7人乗り）：376万3100円

SPADA 2WD（7人乗り）：360万3600円

SPADA 4WD（7人乗り）：382万3600円

SPADA リフトアップシート 2WD（2列目・7人乗り）：372万6000円（非課税）

SPADA リフトアップシート 4WD（2列目・7人乗り）：392万9000円（非課税）

SPADA PREMIUM LINE 2WD（7人乗り）：387万3100円

SPADA PREMIUM LINE 4WD（7人乗り）：406万3400円

SPADA スロープ 2WD（2列目・7人乗り）：388万9000円（非課税）

SPADA スロープ 4WD（2列目・7人乗り）：409万3000円（非課税）

SPADA スロープ 2WD（3列目・7人乗り）：392万6000円（非課税）

SPADA スロープ 4WD（3列目・7人乗り）：412万9000円（非課税）

e:HEV AIR EX（7人乗り）：393万8000円

SPADA スロープ（2・3列目・7人乗り）：398万2000円（非課税）

e:HEV SPADA（7人乗り）：399万8500円

e:HEV AIR EX 30周年特別仕様車（7人乗り）：409万8600円

e:HEV SPADA 30周年特別仕様車（7人乗り）：415万9100円

e:HEV SPADA PREMIUM LINE（7人乗り）：426万8000円

e:HEV SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION（7人乗り）：440万6600円

※ ※ ※

ここまで紹介してきたように、2022年のフルモデルチェンジ以降、さらに進化したノアとステップワゴンは、今もミニバン市場を牽引し続ける王道の2台です。

高い燃費性能や広々とした室内など、どちらを選んでも満足感を得られるでしょう。予算や用途、そしてデザインの好みなど、今回の比較データを参考に検討してください。