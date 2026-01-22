東京大田区の自宅マンションで血まみれとなって発見されたのは、イベントの音響や照明の設備会社の社長、河嶋明宏さん（44）。事件発覚の翌日に殺人の疑いで逮捕されたのは、河嶋さんの会社で営業部長を務めていた山中正裕容疑者（45）だ。

2人は高校の同級生で、山中容疑者は4年前から河嶋さんの誘いで入社。同級生で友人であるものの、会社では上司と部下の関係だった。殺害に発展するほどの亀裂はなぜ生まれたのか。ABEMA的ニュースショーでは手がかりを求め、山中容疑者の母親を訪ねた。

元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏が「息子さんもここで住んでいた？」と聞くと、母親は「1カ月前から……。すぐ近くに住んでましたけど」と答え、秋山氏が「1人で？」と尋ねると「はい」と返した。

さらに母親は「1月は（賃貸物件の）更新月なので。次の更新をしないで次の住む場所を探すまで、自分の部屋が空いているなら戻っていい？っていう、そういう戻り方なので。何かに関係しているとかは全くわからない」と説明した。

秋山氏が「知っていたら止めてるよね……」と言うと、母親は「やめてくれればそれで済んだ話なので」と語った。「被害者の方も、お母さんは知っていた？」と聞くと、母親は「うん……」「すみません、何もお話しすることができないので、申し訳なかったです……」と話した。

話を聞いて秋山氏は「（実家に）1カ月前に帰ってきたということは、1カ月ぐらい前から、会社とは何かトラブルがあった可能性も……」と推察した。

