1月20日、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが報じられた女優・米倉涼子。

各社報道によれば、2025年夏ごろ、米倉とそのパートナーでアルゼンチン国籍の男性ダンサーが違法薬物に関与している疑いが浮上し、家宅捜索がおこなわれた。男性はすでに出国しているが、厚生労働省麻薬取締部（マトリ）は「共同所持」での立件を視野に入れて捜査を続けてきた。

米倉は書類送検されたが、検察が立件するかどうかは不透明だ。そんななか、女優・高島礼子の元夫で、薬物の逮捕歴がある俳優・高知東生の見解が話題を呼んでいる。

「高知さんは1月21日にXを更新。《某女優さんの薬物問題の件。》と切り出すと、おそらくは米倉さんを念頭に《捜査が入ったなら書類送検されるもので逮捕とは違う。薬物で確たる証拠があったら速攻で逮捕だから。彼女から何の証拠も出なかったってことだと思うゾ。》と推察。

そして、《パートナーの薬物だろ？》と推察したうえで、《俺が言うのもなんだが彼女は気づいてなかったと思う。なんせ薬物やる人間は隠すの上手いからな》と持論を述べました。

高知さんといえば、まだ高島礼子さんと夫婦だった2016年6月に覚醒剤と大麻所持の容疑で逮捕され、同年8月に高島さんと離婚。9月に懲役2年執行猶予4年の判決を受けています。現在は、依存症の啓発や予防イベントなどで講演活動もしています」（芸能記者）

おそらく米倉の件を指していると思われる高知の見解に、コメント欄には《「なんせ薬物やる人間は隠すの上手いからな」のすごい説得力》《「俺が言うのもなんだが」という言葉が、ひときわパワーを持つこの瞬間》など、多くの称賛があがっている。

しかし、一方では、《気づいていたかいないかはわかりませんってば。知ってて知らん顔ってのもあるし》《希望的観測》などの意見が寄せられている。

「米倉さんは、2025年12月26日、個人事務所の公式サイトでコメントを発表。自宅に捜査機関が入ったことは事実と認めたうえで、《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております》とつづっていました。これ以降は、新たなコメントを出していません。

高知さんの発言に “説得力” はあるかもしれませんが、あくまで推測です。今はネット上でさまざまな憶測が飛び交っている段階ですから、真相が明らかになるまで、根拠なく発言するのはリスクがともないます」（芸能ジャーナリスト）

検察の判断を見守るしかない。