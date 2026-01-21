この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「買って良かったNo.1」は伊達じゃない！トヨタ ヴェルファイアを2年所有したYouTuberが96点の高評価を下したワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【もう耐えられない…良すぎて】ヴェルファイア ハイブリッドZ Premier納車2年3ヶ月採点! 出るか最高評価! 内装･外装･収納･走り･総合オススメ度は何点? | TOYOTA VELLFIRE」」と題した動画を公開。自身が2年3ヶ月所有するトヨタ ヴェルファイア ハイブリッド Z Premierを5項目で採点し、その魅力を徹底解説した。



ワンソクTube氏は、愛車を「外装」「内装」「収納」「走り・安全装備」「総合おすすめ度」の5項目（各100点満点）で評価。内外装の質感から実用性、走行性能まで多角的にレビューした結果、総合評価は96点という過去最高得点を記録。「ミニバンとしてはほぼパーフェクト」「極めて正解に近い、100に近いクルマ」と結論付けた。



特に高く評価されたのが内装で、95点という高得点を獲得。氏は「レクサス超えちゃってる」と絶賛し、ヴェルファイア専用色である「サンセットブラウン」の内装カラーや、ナッパレザーのシート、手で触れるほとんどの箇所にソフトパッドが用いられている質感の高さを称賛した。



走りや安全装備についても90点と評価。ハイブリッドモデルの静粛性や乗り心地の良さに加え、高速道路での渋滞時に40km/h以下でハンズオフ運転が可能になる「アドバンストドライブ」などの先進運転支援システムも満足度を高める要因であると語る。また、外装は83点としながらも、アルファードより落ち着いたブラックメッキの加飾や19インチの大径ホイールがもたらす迫力など、ヴェルファイアならではのデザイン性を評価した。



最終的にワンソクTube氏は、ヴェルファイアを「乗って良し、乗せて良し、売って良し」の三拍子が揃った一台と総括。あらゆる面で高いレベルにあり、家族が喜んでくれることが最大の評価ポイントであるとして、これまで購入した車の中で「買って良かったベスト1位」であると断言した。



