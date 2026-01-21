この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「政治家がアピールする中道はアバウトで伝わらない」その本質を喝破

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保守・右翼】中道とは何か？【リベラル・左翼・グローバリズム・マルクス主義】」と題した動画を公開。政治家が安易に口にする「中道」という言葉の本質について、独自の視点で鋭く切り込んだ。



動画の冒頭で高須氏は、立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を掲げたことをきっかけに、政治家がアピールする「中道」について「アバウトなことばっかり言って伝わってこない」と疑問を呈した。その上で、本当の中道を理解するためには、右翼と左翼、保守とリベラル、資本主義と社会主義、ナショナリズムとグローバリズムといった様々な対立軸を把握する必要があると説く。



高須氏は、政治家が「中道」をアピールする背景には、選挙で最も多くの票を獲得できる層を狙う「中位投票者定理」という選挙戦略があると分析。有権者の支持を得るために、あえて明確な立場を示さない戦術だと指摘した。また、現代の日本では戦後教育やマスコミの影響により、国際標準で見れば当たり前の主張ですら「右翼的」と見なされる特殊な状況があると解説。「日本は世界的に見れば特殊で、やや左寄り」との見解を示した。



最後に高須氏は、保守が「歴史や伝統、家族を重んじる」のに対し、リベラルは「個人主義を重視し、グローバリズムに傾倒しがち」であるなど、それぞれの思想の基本的な考え方を解説。安易なレッテル貼りに警鐘を鳴らし、多角的な視点から物事を判断する重要性を訴え、締めくくった。