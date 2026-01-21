高須幹弥氏「政治家がアピールする中道はアバウトで伝わらない」その本質を喝破
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保守・右翼】中道とは何か？【リベラル・左翼・グローバリズム・マルクス主義】」と題した動画を公開。政治家が安易に口にする「中道」という言葉の本質について、独自の視点で鋭く切り込んだ。
動画の冒頭で高須氏は、立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を掲げたことをきっかけに、政治家がアピールする「中道」について「アバウトなことばっかり言って伝わってこない」と疑問を呈した。その上で、本当の中道を理解するためには、右翼と左翼、保守とリベラル、資本主義と社会主義、ナショナリズムとグローバリズムといった様々な対立軸を把握する必要があると説く。
高須氏は、政治家が「中道」をアピールする背景には、選挙で最も多くの票を獲得できる層を狙う「中位投票者定理」という選挙戦略があると分析。有権者の支持を得るために、あえて明確な立場を示さない戦術だと指摘した。また、現代の日本では戦後教育やマスコミの影響により、国際標準で見れば当たり前の主張ですら「右翼的」と見なされる特殊な状況があると解説。「日本は世界的に見れば特殊で、やや左寄り」との見解を示した。
最後に高須氏は、保守が「歴史や伝統、家族を重んじる」のに対し、リベラルは「個人主義を重視し、グローバリズムに傾倒しがち」であるなど、それぞれの思想の基本的な考え方を解説。安易なレッテル貼りに警鐘を鳴らし、多角的な視点から物事を判断する重要性を訴え、締めくくった。
動画の冒頭で高須氏は、立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を掲げたことをきっかけに、政治家がアピールする「中道」について「アバウトなことばっかり言って伝わってこない」と疑問を呈した。その上で、本当の中道を理解するためには、右翼と左翼、保守とリベラル、資本主義と社会主義、ナショナリズムとグローバリズムといった様々な対立軸を把握する必要があると説く。
高須氏は、政治家が「中道」をアピールする背景には、選挙で最も多くの票を獲得できる層を狙う「中位投票者定理」という選挙戦略があると分析。有権者の支持を得るために、あえて明確な立場を示さない戦術だと指摘した。また、現代の日本では戦後教育やマスコミの影響により、国際標準で見れば当たり前の主張ですら「右翼的」と見なされる特殊な状況があると解説。「日本は世界的に見れば特殊で、やや左寄り」との見解を示した。
最後に高須氏は、保守が「歴史や伝統、家族を重んじる」のに対し、リベラルは「個人主義を重視し、グローバリズムに傾倒しがち」であるなど、それぞれの思想の基本的な考え方を解説。安易なレッテル貼りに警鐘を鳴らし、多角的な視点から物事を判断する重要性を訴え、締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
高須幹弥氏が断言「外食産業に大打撃」 消費税ゼロが日本経済にもたらす“知られざる副作用”
高須幹弥氏「物価高対策は余計インフレになる」は本当か？“積極財政”への誤解を指摘
「9回以上ラブホに入って『男女の関係ではない』は嘘」高須幹弥氏、前橋市長の不倫疑惑を断罪「これが民意なのか」
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
youtube.com/@takasumikiya YouTube