アニメ『ワンピース』チャンネル「ABEMA」初開設 東の海編〜エッグヘッド編まで1155話を毎日無料配信
ABEMAは21日、あす22日午前10時より、TVアニメ『ワンピース』を毎日無料配信する、TVアニメ「ワンピース」チャンネルを初開設することを発表した。
【画像】エースの死…公開された『ワンピース』名場面カット
TVアニメ『ワンピース』は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の、尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが、“麦わらの一味”の仲間たちとともに、“海賊王”を目指して大海原を冒険する物語となっている。
TVアニメは1999年の放送開始以降、25年以上にわたってシリーズが展開。数多くの劇場版も制作され、2022年公開の第15作『ONE PIECE FILM RED』では、全世界興行収入シリーズ歴代最高を更新。世代や国境を超えて、長年にわたり愛され続けている作品。
ABEMAに初の開設が決定した、TVアニメ「ワンピース」チャンネルでは、ルフィの冒険の始まり「東の海（イーストブルー）編」から、最新章「エッグヘッド編」までTVアニメ1155話を毎日無料配信。TVアニメの無料配信は「ABEMA」初となる。
【画像】エースの死…公開された『ワンピース』名場面カット
TVアニメ『ワンピース』は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の、尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが、“麦わらの一味”の仲間たちとともに、“海賊王”を目指して大海原を冒険する物語となっている。
ABEMAに初の開設が決定した、TVアニメ「ワンピース」チャンネルでは、ルフィの冒険の始まり「東の海（イーストブルー）編」から、最新章「エッグヘッド編」までTVアニメ1155話を毎日無料配信。TVアニメの無料配信は「ABEMA」初となる。