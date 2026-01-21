インスタグラムで公開

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。吉田優利（エプソン）は、所属マネジメント会社の先輩・渋野日向子（サントリー）を伴って、東京の観光地を満喫。「案内人になりました」とつづっている。

2人が訪れたのは浅草。雷門前での2ショットや仲見世通りでの食べ歩きの様子などを写真で投稿した。写真内では、黒縁眼鏡姿の渋野に対して「メガネがほんと良く似合う」と記すなど、仲睦まじい姿を見せている。

吉田は「ひなこさんと浅草デート→妹子と合流してご飯だった日」と記して投稿。渋野との写真に加えて、妹の吉田鈴（大東建託）も加わり、3人でパフェの前でポーズをとる3ショット写真も投稿している。

最後は「（私はもう浅草案内人になりました笑）」と付け加えた吉田。年末には後輩の馬場咲希（サントリー）とも浅草を訪れたことを報告しており、すっかり浅草の街に馴染んでいるようだ。

昨季は主に米ツアーを主戦場にした25歳。ポイントツアー73位でシード権を獲得すると、国内ツアーでは、3月のVポイント×SMBCレディスで通算4勝目を挙げている。



