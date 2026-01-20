日本マクドナルドは、平日ランチ限定のおトクなセット「ひるまック」にて、マックフライポテトとドリンクを無料でサイズアップ（Mサイズ→Lサイズ）できるキャンペーンを2026年1月26日（月）から30日（金）まで実施します。通常なら+100円のところ、5日間限定で無料になるビッグチャンス到来です。

通常+100円が無料に！ 600円台でLサイズの満足感

「ひるまック」は、平日の10時半から14時までの限定で提供される人気のランチセット。てりやきマックバーガー、ビッグマック、ダブルチーズバーガー、てりやきチキンフィレオ、フィレオフィッシュの定番5種が、最大70円おトクな600円〜680円で楽しめます。

今回のキャンペーンでは、通常は各50円でサイズアップ（M→L）できるポテトとドリンクがそれぞれ追加料金なしでLサイズに。昨年5月と11月にも実施され、好評だったこのキャンペーン。2026年初の開催となる今回も、ビジネスパーソンを中心に大きな注目を集めそうです。

妻夫木聡×濱田岳のテレビCMが再登場

キャンペーンに合わせて、妻夫木聡さんと濱田岳さんが出演するテレビCMが1月26日（月）から再登場。今回のCM「おいしい時間帯（Lが無料）」篇では、先輩と後輩のユニークなやりとりが展開されます。

「LLセットにします？無料ですもんね」と言う後輩に対して、「君にそれを言われると僕が無料じゃなかったらLにしないみたいな感じになるだろ」と強く否定する先輩。「どんな値段でも僕はLにする」と熱くなる姿が、無料でサイズアップできるおトク感をコミカルに伝えます。

オール巨人師匠のコラボムービー第3弾も公開

さらに、オール巨人師匠が出演するスペシャルムービーの第3弾が1月22日（木）からマクドナルド公式SNSおよびYouTubeで公開。

今回のムービーでは、SNSで話題沸騰となった名言「パンパンやな」の誕生秘話が明かされる模様です。さらにオール巨人師匠と“アノ人”の夢の共演も実現し、じっくりと語り合う対談の様子も収録されているとのこと。

昨年5月と11月に公開された第1弾・第2弾も大きな反響を呼んだだけに、第3弾への期待も高まります。一体“アノ人”とは誰なのか、そして「パンパンやな」誕生の裏側とは――。