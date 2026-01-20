出会いに恵まれた半生

劇団東京ヴォードヴィルショーを主宰し、舞台だけでなく映画やドラマでも活躍する、ベテラン俳優の佐藤B作（76）が2月に喜寿を迎える。

【写真を見る】がんを克服し、俳優として活躍を続ける「佐藤B作」

「こんなに長く俳優を続けられるなんて、正直に言って思っていなかった。自分でも信じられないね」

演劇人を目指して早大商学部を中退し、24歳の若さで劇団を立ち上げてから半世紀以上というご本人はそう語る。

「ひとつ言えるのは、出会った人たちに助けられてきたということ。テレビに出るきっかけを作ってくれた萩本欽一さん（84）はもとより、劇団の財産になっている舞台『その場しのぎの男たち』の台本を書いてくれた三谷幸喜さん（64）とかね。以前に客演していただいた際に“稽古場での笑いを信じちゃいけない”と、素敵な金言をポロっと口にされた伊東四朗さん（88）の存在も大きい。出会いに恵まれてきた半生だと思います」

佐藤B作

家族にはもう会えないと……

佐藤は還暦を目前に控えた平成19年に、胃がんと診断されるという苛烈な経験をしている。

「自覚症状はなかったんだけど、健康診断を受けたら胃がんが見つかってね。医師に“すぐに手術をするべきです”と言われたけれど、あの時は劇団の公演が入っていた。それで“ひと月だけ待ってほしいのですが”と頼んだところ“死んでもいいんですか？”と怒られてしまいました」

悩んだ結果、佐藤は予定通りに公演を行ったという。

「何とか手術まで持ちこたえましたが、あの時は僕も死を覚悟していたんです。手術室に入る時、家族にはもう会えないと思って“さようなら”と伝えたくらいでした」

胃の3分の2を切除する手術は成功したものの、翌年には食道への転移が見つかった。

「こちらは、放射線治療と抗がん剤治療の併用で何とか完治しました。それまでは、あちこち深夜まで酒を飲み歩くなど無茶な生活を続けていたけれど、それからは健康に気を付けるようになりました。睡眠にも気を使い、しっかり眠るようにもなりましたね」

昨年10月には東京・明治座において、下積み時代からの演劇仲間である柄本明（77）、笹野高史（77）と共演している。

「観客席を見たら“なんでこんなに”と驚くほど、連日、たくさんのお客さんに来ていただきました。良い俳優と一緒に仕事をするのは楽しいけれど、例えば柄本の演技を見ると“オレ、負けちゃったな”なんて思うこともしばしば。もっと頑張らなくちゃなあって思うんだよ。その点、笹野には、そういうふうに感じたことはないんだけど（笑）」

「この役やって」がうれしくて

年明けの1月21日からは、東京・新宿の紀伊國屋ホールで劇団「ONEOR8」による公演「ママごと」に出演する。高級料理店での結納の席に、当事者二人の実母や育ての母など4人の母親が顔をそろえて……。主な出演者は福田沙紀（35）や須賀健太（31）で、作と演出を田村孝裕（49）が手がける話題作だ。

「田村さんの作品に出るのは、これで3度目。彼は中堅劇作家の中ではピカ一だね。内容は演劇性に富み、登場人物は細部まで書き込まれて人情味も溢れる。台本を読んだらとても面白いんだけど、演じるのは大変なんだよね。昔は台本を覚えるのはすぐだったけど、最近は3倍近く時間がかかるし、それでいてすぐ忘れちゃう。だけど、お客さんには“良いものを見た”と思っていただける舞台になると思いますよ」

本公演は東京での日程を終えると、北海道から鹿児島県まで各地を巡る予定だ。

「いまでも“この役をやって下さい”と依頼されるのがうれしくてね。そう言ってもらえるうちは俳優として舞台に立っていたいな」

あくまで意気軒昂。そんな佐藤には今春以降、2本の舞台が控えているそうだ。

「週刊新潮」2026年1月15日号 掲載