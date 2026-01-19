超リアルな恐竜たちとまた出会える！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』2026
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業以来、多くのゲストに親しまれてきた『ジュラシック・パーク』では、2025年満足度100％と子どもから大人まで大好評を博したスペシャル・イベント『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』が復活！
2026年3月4日（水）〜8月31日（月）の期間限定で開催します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』2026
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
開催期間：2026年3月4日（水）〜8月31日（月）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、赤ちゃん恐竜や超大型草食恐竜、そして肉食恐竜ラプトルたちが、映画そのままの驚愕のクオリティとスケールで2026年も出現します。
謎解きラリーや記念撮影スポットなど多彩なプログラムに加え、今年は新たに、エリア中を巡って25周年限定デザインのスタンプを完成させられるスタンプ・ラリー『ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション』も登場します。
『ジュラシック・パーク』の2大アトラクション『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』、『ザ･フライング・ダイナソー』とともに、世界的大ヒット映画シリーズ「ジュラシック・ワールド」そのままの恐竜たちの壮大な世界を、全身で体感してください☆
NEW『ジュラシック・ワールド・スタンプ・コレクション』
アトラクション形式：スタンプラリー（無料）
専用カード配布場所：ジュラシック・アウトフィッターズ
※配布数に達し次第、配布終了/デザインは変更になる場合があります
重ねて押して、恐竜デザインが完成！25周年ならではのスタンプを集めよう！
クルーからカードをもらいジュラシック・パークを探索、集めたスタンプを重ねて押していくと…！？
『ジュラシック・パーク』に登場した歴代の人気恐竜たちの、かっこいいデザインが完成☆
パーク25周年だけの驚きの仕掛けにワクワクのスタンプラリーで、特別な時間を過ごそう！
『ジュラシック・ワールド・ラプター・アラート』
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
獰猛なラプトルたちに襲われる、絶体絶命のスリルに大興奮！
研究所から脱走したラプトルが、エリアに襲来！
さらに一匹、もう一匹と出現しバトルも勃発、緊迫感MAXのアクシデントに、辺り一帯、大混乱！
リアルなラプトルたちに囲まれる、逃げ場のない一触即発のスリルを全身で体感せよ！
『ジュラシック・ワールド・ディノ・エンカウンター』
超大型恐竜と間近でふれ合う、大興奮の驚愕体験！
ジャングルで、2体の超大型草食恐竜に出会う驚きの体験！
見上げるほど巨大な体に触ったり、草を食べさせたり、はじめての大型恐竜とのふれ合いに大興奮！
鳥肌が立つほどダイナミックな恐竜たちに「ジュラシック・ワールド」で遭遇しよう！
『ジュラシック・ワールド・ベイビー・ディノ・アドベンチャー』
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
赤ちゃん恐竜とふれ合える、心はずむハッピー・グリーティング！
かわいい赤ちゃん恐竜が、ジャングルにやってきた！
飼育員の楽しいレクチャーを聞きながら、小さな赤ちゃん恐竜たちとふれ合い、タイミングによっては一緒に記念撮影できることも！
愛らしい仕草に心ときめく、天使のような姿に出会おう。
『ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク』
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
アトラクション形式：謎解きラリー（無料）
専用冊子配布場所：ジュラシック・アウトフィッターズ
※配布数に達し次第、配布終了/デザインは変更になる場合があります
「ジュラシック・ワールド」の世界で、リアルな恐竜に遭遇！？
ジャングルに潜む数々のミッションをクリアし、家族みんなで大冒険できる究極のラリー『ジュラシック・ワールド・ミッション・ウォーク』が登場！
ミッションを全てクリアした人全員にオリジナルステッカーをプレゼント！
『ジャイロスフィア・フォトスポット』
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
映画にも登場した球体型ビークル“ジャイロスフィア”のフォトスポット！
リアルな「ジュラシック・ワールド」の世界観に浸って、ジャイロスフィアを背景に記念撮影しよう！
※ジャイロスフィアへの乗車はできません
超リアルな恐竜たちとまた出会える！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ジュラシック・ワールド・ジャーニー』は、2026年3月4日（水）から8月31日（月）までの期間限定で開催です。
