１７日午前４時４０分頃、愛知県豊田市東新町のアパートで、「通気口から白い煙が出ていて焦げ臭い」と住民から１１９番があった。

駆けつけた消防隊員が３階の一室から、住人の会社員小川晃子さん（４２）の遺体を発見した。司法解剖の結果、首を絞められたことによる窒息死とみられ、県警は何者かが小川さんを殺害した後、部屋に火を付けた殺人・放火事件とみて捜査している。

県警によると、玄関は施錠されていたため、消防隊員はベランダから室内に入った。１人暮らしの小川さんは、寝室のベッドであおむけの状態で倒れていた。寝室の燃え方が激しかったという。

１５日午前には、近隣住民から「（小川さんのアパートで）ドアをたたいたり、騒いだりしている男の人がいる」と通報があった。ドアをたたいていたのは小川さんの知人男性とみられ、警察官が出動した。その後も、小川さんは警察に相談していたといい、県警は事件と騒動の関連を調べている。

現場は名鉄豊田市駅の西約３キロの住宅街。近くに住む４０歳代の女性は「小川さんは、いつも明るい雰囲気であいさつもしてくれるような人だった」と話した。