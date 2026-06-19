〈「乳首を切り落としても再生する」ハサミで乳首を切断し、飼い犬に食べさせ…23歳の女性被告が元交際相手に下した「狂気の拷問」〉から続く交際相手のAさんに凄惨な虐待を加え、乳首の切断、さらには斧を使った左手薬指の切断にまで及んだ佐藤紗希被告（当時23）。凄まじい執着と監視、そして狂気的な暴力に支配され、Aさんは心身ともに追い詰められていく。【画像】「斧を振り上げて切断。ハサミで乳首も…」被害者Aさんの欠