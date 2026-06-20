オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦に6-5でサヨナラ勝ちした。2点を追う9回、ダルトン・ラッシング捕手のタイムリーと相手の失策で決着。まさかの結末に敵軍の実況席も「オー！ノー！」と悲鳴を上げた。2点を追うドジャースは9回、1死からベッツのソロで1点を返すと、2つの四球で2死一、二塁の好機を作った。ここでラッシングが右前打。二塁走者コールが生還したが、相手右