監禁の疑いで逮捕された自称“神のお告げの取次者”。その男が「会長」と呼んでいた母親が19日、同じ監禁の疑いで送検されました。■ “神のお告げの取次者”の母「監禁していない」「うちは被害者」──お母さんとしては監禁はしていない？自称“神のお告げの取次者”…その母親です。“神のお告げの取次者”の母村上恵美容疑者（75）（※6月10日）「していませんよ、そんなこと。何を言っているの。うちは被害者」記者「神の取