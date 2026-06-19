覚醒剤取締法違反で５度の逮捕、計８年の服役を経験してきた元タレントの田代まさしさん（69歳）。先日、都内で職務質問され尿検査を“強要”されたことを自身のInstagramで訴えたことが話題となっている。田代さんは“強要”と言うが、世間からは「前科があるんだから仕方ないだろ」「それだけのことをした」と厳しい意見が多い。その意見を田代さんはどう受け止めたのか。本人に話を聞いた。 【画像】「水のペットボトルを見る