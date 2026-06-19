立川志らくが6月18日にYouTubeを更新。騒音問題をめぐり、持論を展開した。「志らくさんはYouTubeチャンネルで、保育園建設をめぐるニュースを取り上げました。近隣住民が『園児の声がうるさい』と、反対していたというのです。そこで志らくさんは『ヤクザの事務所ができるっていうならね……』と、暴力団事務所への近隣住民の抵抗感に言及しました。ところが、その直後に『でもヤクザの事務所が隣近所にあれば、強盗だとか闇バ