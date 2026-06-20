お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が１９日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演。静岡県のＪＲ浜松駅で起きた人身事故により、東海道新幹線が一時運転見合わせした影響で、新幹線に約６時間滞在したことを明かした。粗品は１７時半頃に新大阪駅から東京行きに乗るも「京都駅周辺で急に止まってそこからずっと…。結局、２３時半に着いた」と告白。相方・せいやは、２０時半頃に大阪でテレ