［ケアラーの風景］支援者たち＜５＞仕事をしながら親などを介護する「ワーキングケアラー」。職場で相談できず、介護離職に追い込まれるケースもあり、対策が急がれている。生成ＡＩ（人工知能）などのデジタル技術をいかして、個々人に適切な支援策を提示する新たなサービスが生まれている。（山田朋代）介護もキャリアもうまくいく――。ＮＴＴデータライフデザイン（東京）は昨年１０月、そんなスローガンを掲げて、ワー