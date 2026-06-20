フリーアナウンサーの小林麻耶（46）が20日までに自身のインスタグラムを更新。自身や夫への誹謗（ひぼう）中傷で警察への告訴状提出を報告した。「現在、警察に二通の告訴状を提出、受理済みです」と報告。「素敵なお店、素敵な交流などを投稿すると、夫や私に関する虚偽情報をDM、コメント、電話などをする人物がいます」とつづった。「テレビ局、芸能事務所、イベント会社、週刊誌、YouTuberさん、お店、交流している方な