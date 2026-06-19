W杯会場が大混乱に陥った。英紙『デイリー・メール』は6月19日（日本時間）、現地メディアやSNSの情報を引用し、韓国とメキシコの一戦のキックオフ直前、安全柵が破られる事態が発生したと報じた。【画像】日本代表に“韓国国旗”、TV局が謝罪記事によると、グループ首位争いを見届けようと、大勢のメキシコサポーターが集結。少しでも良い場所を確保しようとした観客が、会場を囲んでいたFIFAのバリケードを次々と突破したことで