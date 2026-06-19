コートジボワールサッカー連盟(FIF)は18日、スポーツ賭博不正操作の疑いで逮捕されたことが報じられているコートジボワール代表FWエリェ・ワイについて、カナダへの入国が認められたことを発表した。北中米ワールドカップの次戦・ドイツ代表戦に出場可能となった。ワイをめぐっては『アスレティック』が17日、W杯開幕前にフランスでスポーツ賭博不正操作の疑いで逮捕されたことを報じた。ニースに所属する同選手はスポーツ賭博