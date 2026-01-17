Travis Japanの七五三掛龍也が、WEST.の藤井流星を撮影したオフショットを、オシドラサタデー公式Instagramで公開した。

【写真】七五三掛龍也が撮影、藤井流星のきゅるんと瞳が輝くオフショット

■七五三掛龍也が藤井流星のナチュラルな魅力引き出す

オシドラサタデー公式Instagramでは、WEST.の藤井流星のアップ写真を投稿。

藤井は、ベンチや椅子をバックに、淡い水色のくすみカラーのTシャツ姿で、カメラに視線を向けてやさしく微笑んでいる。テキストには「photo by SHIME」と綴られ、ハッシュタグには「藤井流星」「しめカメ」を添えたように、七五三掛が撮影した写真のようだ。

2人は、1月10日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』で共演中と、仲睦まじい2人の様子がうかがえるショットだ。

「きゅるきゅる流星くん」「目に星が輝いている」「雰囲気がガラッと変わった」「こうゆう感じも良き」「自然な笑顔が見られて嬉しい」と藤井の柔和な笑顔を喜ぶ声が多数寄せられた。

また、「ナチュラルでかっこいい表情はしめちゃんだから撮れた」「この笑顔の先にはしめちゃんがいるんだね」「撮ってくれてありがとう」など、カメラ撮影を担当した七五三掛にも感謝の声も。また、「流星くんが撮った写真も見てみたい」などのリクエストも寄せられていた。

■写真：七五三掛龍也が撮影した藤井流星のオフショット