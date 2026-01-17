この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「シンプルに暮らす40代独身OLあき」氏が、自身のYouTubeチャンネルで「思い切った！年始捨て活パトロール」と題した動画を公開した。年末に大掃除が終わらなかった人や、モノが捨てられずに悩んでいる人に向けて、片付けが驚くほど進む「捨て活」の具体的な手順を紹介している。



あき氏が提唱する方法は、非常にシンプルだ。まず、片付けたい場所から「(1)全部出す」ことで、持ち物の全体量を可視化する。次に「(2)必要なものだけを戻す」作業に移り、本当に使うものだけを厳選していく。この方法により、何となく収納スペースを埋めていた不要なものが明確になるという。



この手順で特に重要なのが、捨てるか迷った際の対処法だ。あき氏は、判断に迷うものを一時的に保管する「保留BOX」を用意することを推奨している。この一手間が「捨てる・捨てない」の判断で作業が停滞することを防ぎ、効率的に片付けを進めるための鍵となるという。そして最後に、必要なものを戻し、保留BOXに入れた以外の「残ったものを処分する」ことで、捨て活は完了する。



動画では、この手順に沿って、空き箱や見返すことのない古い手帳、旅行のパンフレット、さらには高価だったが「挫折した資格の教材」などを次々手放していく様子が映し出される。期限切れの調味料や古いコスメ、使っていない掃除道具といった、日常生活に潜む不要なものも処分対象として挙げられた。あき氏は、こうした不要なものを手放した結果、「部屋の空気までキレイになった気がする」と、物理的な整理だけでなく心理的な好影響もあったと語った。



新年を迎え、心機一転したいと考えている人にとって、このシンプルかつ効果的な捨て活は、快適な生活空間を取り戻すきっかけになるかもしれない。片付けが苦手な人でも実践しやすいこの方法を、試してみてはいかがだろうか。