ÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎÅù¿È¤ä¿ÈÄ¹º¹ºÝÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö´é¾®¤µ¤Ã¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Öºî²èÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×
±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¼èºàÆü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎÅù¿È¤ä¿ÈÄ¹º¹ºÝÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£²º¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤àÌÜ¹õ¤È¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÉÍÊÕ
2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¶´¤ó¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌÜ¹õ¤ÏÁ°È±¤òÊ¬¤±¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¡¢¥¹ー¥Ä¡¢·¤¤Þ¤Ç¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¡£ÉÍÊÕ¤â¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÌÜ¹õ¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¡¢ÉÍÊÕ¤Ï±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÃãÌÜ¤ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤áµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö´é¾®¤µ¤Ã¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Îºî²èÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡ÖÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÉ½¾ðºÆ¸½¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤ÈÉÍÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£