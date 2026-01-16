MC¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ëà¤â¤ä¥·¥§¥¢á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ª ¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¥Ð¥«¥ê¡×£±£¸Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ª
MC¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È¥²¥¹¥È¿Ø¤¬Æü¾ï¤ËÀø¤àº³ºÙ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¶¦´¶¤·¹ç¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤è¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤â¤ä¤â¤ä¥Ð¥«¥ê¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è£±·î£±£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¡ÁÊüÁ÷¡ÊMBS/TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡Ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡Á¡ª¡×¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢ËÜ²»¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ëÃ£¿Í¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¥²¥¹¥È¿Ø¤È¤È¤â¤Ë»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Çµ¤¸¯¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤â¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄÍÓ¡¢¼ã¼Ô»ëÅÀ¤«¤é¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢21ºÐ¤Ë¤·¤Æ·ÝÎò17Ç¯¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡¢3»ù¤ÎÊìÌÜÀþ¤Ç¶¦´¶ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²£ß·²Æ»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë·Ý¿Í¡¦¿ØÆâÃÒÂ§¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤äÉ×ÉØ¡¢À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä»ÙÊ§¤¤²ñ·×»þ¡¢SNS¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ï¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢"¥Õ¥ì¥Í¥ß¡¼½÷»Ò"¤ä"¥Þ¥Ã¥·¥åÉÔ¿®"¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥¢¥Ë¥áVTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢"º£¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í"¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡Ö¥â¥ä¥â¥äÃæ·Ñ¡×¤âÅ¸³«¡ª
¶»¤Ë¤Ä¤«¤¨¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ë¾º²Ú¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÀµÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â...¡ª¡©¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£
¢£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£!? ¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¥â¥ä¥â¥ä¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¤äÎø¿Í¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËè²ó¤Ê¤¼¤«¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ×¡×¤ä¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»È¤¦ÃËÀ¡×¡¢¡Ö°§»¢¤â¤Þ¤À¤Ê¤Î¤ËÈà»á¤ÎÎ¾¿Æ¤È¥°¥ë¡¼¥×LINE¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤Ë¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤º¿¼ÆÉ¤ß¤·¤¬¤Á¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£À¸¡¹¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë¥²¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â...¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª ¤¢¤Î»þ¤Î¥¢¥ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£!? ¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤¬¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤¢¤ê¤¬¤Á¡ª»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥ä¥â¥ä
¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤ä¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¥É¥ä´é¤Ç¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¸ì¤ëµÒ¤Ë¥â¥ä¥Ã¤¿ÏÃ...¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ÖÆü¾ï¤Î¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¸åÇÚ¤Ë¡Ø¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¤ó¤ÆÊÖ¤¹¡©¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Êµ¿Ìä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤ÎÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ì¥³¥Þ¤â¡£¥â¥ä¥Ã¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤Î"¥â¥ä¥Ã¤È¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥ÈÂÐ±þ"¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤ê...¥â¥ä¥â¥ä²ò¾Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Õ³°¤Ê"Åú¤¨"¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡©
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¿Ø¤Î¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¡ª
Îø¿ÍÌò¤ÎÁê¼ê¤Ë¡ÖÌò¤Î»þ¤¯¤é¤¤Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤è¡ª¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤ò¹ðÇò¤·¤¿µÈÅÄ¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥â¥ä¥Ã¤ÈÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÌîÂ¼¡¢¿ØÆâ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÀ¤Âå´Ö¥â¥ä¥Ã¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤â¥â¥ä¥Ã¤È¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëËÜÅÄ¤ä¡¢¼çÉØÌÜÀþ¥È¡¼¥¯¤¬¿Íµ¤¤Î²£ß·¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä"¥Õ¥ì¥Í¥ß¡¼½÷»Ò"¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥ä¥Ã¤È¥È¥Ó¥Ã¥¯¤ËÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥åÉÔ¿®¡×¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤â...¡ª
¢£¡Ö¥â¥ä¥â¥äÃæ·Ñ¡×¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
Á´¹ñ¤Î"º£¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í"¤ÈÃæ·Ñ¤ò·ë¤ó¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡Ö¥â¥ä¥â¥äÃæ·Ñ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤òÊ¹¤¯Î©¾ì¤ÎÀê¤¤»Õ¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥â¥ä¥â¥ä...⁉¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¡¦µÈÅÄÍÓ¤Î¡Ö¼«¾Î¥Õ¥¡¥óÂè£±¹æ¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¹â¹»»þÂå¤Î¸åÇÚ¤¬ÅÐ¾ì¡£½÷»Ò¹»¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎµÈÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¡¢¹â¹»»þÂå¹»Æâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿"¤¢¤ë½ÐÍè»ö"¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼þ°Ï¤«¤é"µ¿Ç°"¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë...¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤ò¹ðÇò¡£Ä¶¸ÄÀÅª¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
¡ã¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ßµÈÅÄÍÓ¡¡¼ýÏ¿¸å¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡ä
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤òÏÃ¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡»ä¤ÏÉáÃÊ¥â¥ä¥â¥ä¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥Í¥¿¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤·¤é¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶»öÁ°¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£Äê´üÅª¤ËÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¡¢È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤±¤Ã¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áê¼ê¤¬¿¼¹ï¤Ë¤È¤é¤¨²á¤®¤º¤Ë¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ò·èÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ýÏ¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¸À¤È¤«¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÊÖ¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢ÍÓ¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤¬¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¡ª ¤º¤Ã¤È¸åÇÚ¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£Êé¤ï¤ìÎò¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤É¤ì¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢Á´Éô¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤¢¤ÈËÍ¡¢"¥Õ¥ì¥Í¥ß¡¼½÷»Ò¡Ê¥Õ¥ì¥Í¥ß¡¼¡á¥Õ¥ì¥ó¥É[Í§Ã£]¤Î´é¤ò¤·¤¿¥¨¥Í¥ß¡¼[Å¨]¡Ë"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÎÉ¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ä¤±¤¿¤Ê¡¢¤È¡£ ·ÝÇ½³¦¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Å¨¤«Ì£Êý¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£
µÈÅÄ¡¡»ä¤Ï¡Ö¿¼ÆÉ¤ß¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤Í¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö¤¿¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤ªÆóÊý¤ÏËÜ²»¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡È¿ÂÐ¤Ë¼þ¤ê¤«¤é¥â¥ä¥â¥ä¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Ê¹¤Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡© ²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤ï¤ê¤ÈËÜ²»¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÈ¯»¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
µÈÅÄ¡¡»ä¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±ËÜ²»¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ËÜ²»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤âËÜ²»¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢µ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ì¤ÐÁê¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¿¤ï¤ì¤ÆÈè¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ²»¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡ÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ê¿Í¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤½¤ÎËÜ¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¡Á¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤â¤¦ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£
µÈÅÄ¡¡¤Ç¤âÁê¼ê¤Ï¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤½¤¦¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ë¤«¤Ê¤é¤º¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡µß¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤¬Ä¶¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÏÁê¼ê¤Ë¤Þ¤À°¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Í¡¢ËÍ¤ÏÉ¬¤ºÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ËÈÝÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
µÈÅÄ¡¡Í¥¤·¤¤¡ª »ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¤ÏÃ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤«¤Í¡£¾Ð¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤â¤ä¤â¤ä¥Ð¥«¥ê¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¡Á£²»þ£²£´Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MBS¡¿TBS·Ï Á´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
£Í£Ã¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¥²¥¹¥È¡§µÈÅÄÍÓ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ
