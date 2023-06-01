[¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥¢¥×¥ê¡ª] ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー°ÜÆ°¤ä¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ê¤É¡¢¡ÖChrome¡×¤¬¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½3Áª
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¡¡Google Chrome
³«È¯¼Ô¡§¡¡Google LLC
²Á³Ê¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ±þOS¡§¡¡iOS 17.0 °Ê¹ß¡¢Android 10 °Ê¾å
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¡¡¥Äー¥ë
¡¡Web¥Ö¥é¥¦¥¶ー¤Î¡ÖGoogle Chrome¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÈæ³ÓÅªºÇ¶áÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤µ¡Ç½3¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖGoogle Chrome¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥Úー¥¸¤ÏºÙ¤«¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ç¤¤ë
¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ò°ÜÆ°¤·¤ÆÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÁàºîÀ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Î°ÜÆ°¡×¤À¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï²èÌÌ¾åÉô¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëURLÍó¤ä¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²èÌÌ²¼Éô¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ÎURLÍó¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Æ¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ò²¼Éô¤Ë°ÜÆ°¡×¤òÁª¤Ö¤À¤±¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿Æ»Ø¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤òÁàºî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Æ¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ò¾åÉô¤Ë°ÜÆ°¡×¤òÁª¤Ù¤ÐOK¤À¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ÎURLÍó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¥á¥Ë¥åー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤ò²¼Éô¤Ë°ÜÆ°¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤¬²èÌÌ²¼Éô¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¿Æ»Ø¤ÇÁàºî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤¬ÁÇÁá¤¯ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥Úー¥¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¹¥¿ー¥È¥Úー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖChrome¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËGoogle¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Discover ¥Õ¥£ー¥É¡Ê¥æー¥¶ー¤¬¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Îµ»ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°ìÍ÷¡Ë¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏºÙ¤«¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Chrome¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ðー¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤¥¿¥Ö¥Úー¥¸¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¡ÊÉ½¼¨¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ä¡¢²áµî¤Ë±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Úー¥¸¤ò¤¹¤°¤Ë³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤³¤Î¥¿¥Ö¤òÂ³¹Ô¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¥«ー¥É¡×¡¢¤â¤·¤¯¤ÏDiscover ¥Õ¥£ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÀßÄê²èÌÌ¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿ー¥È¥Úー¥¸¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤òÉ½¼¨
¡Ö¿·¤·¤¤¥¿¥Ö¥Úー¥¸¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¤³¤³¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥Úー¥¸Æâ¤Î³Æ¼ï¾ðÊó¤ò¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë
Discover ¥Õ¥£ー¥É¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÍß¤·¤¤¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¹àÌÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥íーÃæ¡×¤È¤·¤Æ°ìÍ÷¤Ç¤¡¢¤³¤³¤Ç¤Ïºï½ü¤À¤±¤¬²ÄÇ½
¡Ö´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ï¡¢Discover ¥Õ¥£ー¥É¤Î°ìÍ÷¹àÌÜ¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤éÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë
¡¡¥¹¥¿ー¥È¥Úー¥¸¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ËÁÇÁá¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁDiscover ¥Õ¥£ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤òÄÉ²Ã¡Ê¥Õ¥©¥íー¡Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ä¤äÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¼µ¤Î¼ê½ç¤ò»²¹Í¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤¤¥ïー¥É¤ÇGoogle¸¡º÷¤·¤Æ·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¡Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡Ö¥Õ¥©¥íー¡×¤òÁª¤Ù¤Ð¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥íーÃæ¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¤Ë¤âYouTube¤äX¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íーÁàºî¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¼«Æ°ÆþÎÏ
¡¡Chrome¤Ë¤Ï¡¢ID¤ä¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÎÆþÎÏ²èÌÌ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¼«Æ°ÆþÎÏ¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ÏBitwarden¤ä1Password¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌ¥¢¥×¥ê¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤òChrome¾å¤Ç°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÄê²èÌÌ¤Î¡Ö¼«Æ°ÆþÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡×¤«¤éÂ¾¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤è¤¦¡£ID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤È¸Å¤¤¾ðÊó¤¬º®ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±1¤Ä¤Î¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¡¢°ÂÁ´À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Chrome¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤«¤é¡Ö¼«Æ°ÆþÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÁªÂò
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡ÖGoogle ¼«Æ°ÆþÎÏ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖAndroid ÀßÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò
Chrome¥¢¥×¥ê¤ÎºÆµ¯Æ°¸å¡¢Áª¤ó¤À¥Ñ¥¹¥ïー¥É´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤¬¼«Æ°ÆþÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë