¡ÖCES 2026¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿Roborock¤Î¿·À½ÉÊ¡£¤¨¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤Î¡©
¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÖCES 2026¡×¡£
¡ÖCES¡×¤ÏËèÇ¯¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬Roborock¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¡ÖµÓ¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿
²¿¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖSaros Rover¡×¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¡ÖµÓ¡×¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆ°¤¤òÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥¤¡¼¥ëÉÕ¤¤ÎµÓ¡Ê¡ÖµÓÎØ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÉß¤¤âÂÐ±þ¤È¤Î¤³¤È¡Ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼¤ê¤Î·¹¼Ð¤Ç¤Ï¼«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄ´À°¤·¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ËÊ£»¨¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤È3D¶õ´Ö¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï´Ä¶¤òÍý²ò¤·¡¢µÓÎØ¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆµÓÎØ¤òÆÈÎ©¤·¤Æ¾å¤²²¼¤²¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡¢ÉÒ¾¹¤Ê¥¿¡¼¥ó¡¢µÞÄä»ß¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ü¥Ç¥£¤ò¿åÊ¿¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÅö¤Ë¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë2³¬·ú¤Æ¤ä3³¬·ú¤Î°ì¸®²È¤ò´Ý¤´¤È¤ªÇ¤¤»¤ÇÁÝ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤¤¤ÁÁá¤¯»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖSaros¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï2¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·µ¡¼ï¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Roborock¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÖSaros¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖSaros 20¡×¤È¡ÖSaros 20 Sonic¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖSaros 20¡×¡ÖSaros 20 Sonic¡×¤È¤â¤Ë¡¢1ÃÊÌÜ¡§ºÇÂç4.5cm¤È2ÃÊÌÜ¡§ºÇÂç4cm¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂçÌó8.5cm¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÆóÁØÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖAdaptiLift™¥·¥ã¡¼¥· 3.0¡×¤òÅëºÜ¡£
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÃÊº¹¤òÎÏ¶¯¤¯±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿¡¢ÏÂ¼¼¤ÎÉßµï¤äÃÊº¹¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ö¼è¤ê¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹
¡ÖSaros 20¡×¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë±ßÈ×¤Î¿å¿¡¤ÍÑ¥â¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥â¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÇ¨¤ì¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤òºÇÅ¬°ÌÃÖ¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊªÂÎÇ§¼±¤È¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¾ã³²Êª²óÈò¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖStarSight™¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à 2.0¡×¤Ç¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¹âÀºÅÙ¡£
¡ÖSaros 20 Sonic¡×¤Ï¥â¥Ã¥×¤ËÆÈÎ©¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÊ¬4,000²ó¡Ê¢¨¡Ë¤Î²»ÇÈ¿¶Æ°¤È¡¢´ûÈ¯¥â¥Ç¥ë¡ÖSaros 10¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ1.75ÇÜ¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÂç14N¤Î²Ã°µÎÏ¤Ç¡¢´¥¤¤¤Æ¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤â¸ú²ÌÅª¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
LiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¥í¥´¤Î¤Ä¤¤¤¿´Ý¤¤ÉôÊ¬¡Ë¤¬¼«Æ°¤Ç³ÊÇ¼¤µ¤ì¡¢¹â¤µ7.98cm¤ÇÄã¤¤²È¶ñ¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¡ÖSaros 20 Sonic¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡£´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
Roborock½é¤Î¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×·¿¤âÅÐ¾ì
´Ý¤Ã¤³¤¤¥Ù¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖQrevo Curv 2 Flow¡×¤Ï¡¢Roborock¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£
270mm¤È¥ï¥¤¥É¤Ê¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢ºÇÂç220²óÅ¾/Ê¬¡Ê¢¨¡Ë¤Î¹âÂ®²óÅ¾¤«¤Ä¡¢¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿å¿¡¤¤¹¤ëÎÏ¤ËÁêÅö¤¹¤ë15N¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×¤ËÉÕ¤¤¤¿±ø¤ì¤ÏÆâÂ¢¤Î¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ê¤ê¼è¤é¤ì¤Æ±ø¿å¥¿¥ó¥¯¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢À¶¿å¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á±ø¤ì¤¬³È¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×¤¬ËÜÂÎ¤«¤éÇ÷¤ê½Ð¤·¤ÆÊÉºÝ¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¿¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¤³¤Î¡ÖÇ÷¤ê½Ð¤·¤ÆºÝ¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖSaros 20¡×¡ÖSaros 20 Sonic¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¡£¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤ê¡¢3¥â¥Ç¥ë¤È¤â¥â¥Ã¥×¤È¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤¬Ç÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Roborock¡¢ÁÝ½ü¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¤¤Ê¡£
¢¨¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡£´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó
¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡ÖCES 2026¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Roborock¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ë¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
Roborock¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¤âÈ´¤¤ó½Ð¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Source: Roborock