¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤¬¡ÖFate/strange Fake¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£2·î3Æü15»þ¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¿ÊÄè¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤Ï1·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î3Æü15»þ¤«¤é3·î3Æü15»þ¤Î´ü´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢2,500±ß°Ê¾å¤Î²ñ·×¤Ç¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡×¤È¡Ö¥»¥¤¥Ðー¡×¡¢¡Ö¥¢ー¥Á¥ãー¡×¤È¡Ö¥é¥ó¥µー¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¹¤ë¡£
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥¤¥áー¥¸
ÇÛÉÛ½ªÎ»»þ·Ç½Ð¥¤¥áー¥¸
¡¡¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢2,500±ß°Ê¾å¤Î²ñ·×¤ò¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤ò±þÊç¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤éÃêÁª¤Ç500¿Í¤Ë¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë[US ver.]¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô500±ßÊ¬¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¡¢4¼ï¤ÎÍèÅ¹¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¤ª¿©»ö·ô¥¤¥áー¥¸
ÍèÅ¹¥¹¥¿¥ó¥×¥¤¥áー¥¸
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢X¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ¥»¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç30¿Í¡¢LINE¤Ç¤Ï2,500±ß°Ê¾å¤Î²ñ·×¥ì¥·ー¥È¤ò±þÊç¤·¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é30¿Í¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë¡¢500¿Í¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô500±ßÊ¬¤ò¿ÊÄè¡£¡Ö¤ª¤¦¤Áde¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç50¿Í¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ¥»¥Ã¥È
¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô500±ßÊ¬
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
(C)À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC