»õ²Ê°å»Õ¤ÎÌÚÂ¼Î´´²»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¤Ï»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤!!¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Î»õ¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡Û¡×¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î£³¤Ä¤Î¼£ÎÅ¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤...¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¼«¿È¤Î»õ¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¡¹¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÇÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤¬¤Á¤Ê¼£ÎÅ¤Î°ì¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¶ºÀµ¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»õÊÂ¤Ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¤Ê»õ¤òºï¤Ã¤Æ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÎÈï¤»Êª¤ò¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤À¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÈþÍÆ¤òÍ£°ì¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤¿¿³Èþ»õ²Ê¼£ÎÅ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö1²óºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î»õ¤Ï2ÅÙ¤È¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»õ¤Ë¾¡¤ë»õ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°Â°×¤Ë»õ¤òºï¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À­¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£»õÊÂ¤Ó¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¶ºÀµ¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤­¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¡£

Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿À·Ð¤Î¤Ê¤¤»õ¤Ø¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤À¡£¿À·Ð¤òÈ´¤¤¤¿»õ¤ÏÀÈ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±ü»õ¤ÏÀÞ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤È»ØÅ¦¡£¡Ö±ü»õ¤Ç¿À·Ð¤¬¤Ê¤¤»õ¤Ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸Æþ¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ°­¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë»õ¤Þ¤Ç¼º¤¦°­½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£

»°¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»õ¤Ë¹â¤¤Èï¤»Êª¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤Ë¸ÀµÚ¡£Í½¸å¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤Ê¤¤»õ¤Ë¹â²Á¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢»õ¤Î¼÷Ì¿¤¬ÂçÉý¤Ë±ä¤Ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢¹Å¤¤ÁÇºà¤¬¸¶°ø¤Ç»õ¤Îº¬¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¹¤é¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤»õÆþ¤ì¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅ¤¬Á´¤Æ°­¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤­¤À¤È¶¯Ä´¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤¤¤¤ÀèÀ¸¤Î½ê¤ÇÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤­¤ë°å»Õ¤È¶¦¤ËÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¿À·Ð¤òÈ´¤¤¤¿»õ¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëNG¹Ô°Ù¤È¤Ï¡©Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÈë·í¤ò²òÀâ

»õ²Ê°å»Õ¤¬²òÀâ¡¢Ï·¸å¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤È¡ÖÆþ¤ì»õ¡×¤ÎÀµ¤·¤¤Áª¤ÓÊý

¡Ö°ìÈÖÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡×»õ²Ê°å¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë»õº¬Ç¹Ë¦¼£ÎÅ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
youtube.com/channel/UCVAurvhj_jFRQgQ_YVmGllg YouTube