¾®ÎÓ»ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí¡×ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡õMV¸ø³«¡£¶õÁÛÎÁÍýÅ¹ ³ª¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë
¾®ÎÓ»ä¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×¤Ï¡¢¾®ÎÓ»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí¡×¤Î¸¶ºî¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ì¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÏÂÅÄ¤¿¤±¤¢¤¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆüMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À©ºî¤Ï¶õÁÛÎÁÍýÅ¹ ³ª¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÎÓ»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯Ž¥¥¨¡¼¥¹¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¾®ÎÓ»ä¤Ï¸½ºß¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ãÍÀþ¡¦´óÊÕ¡¦¸òº¹ÅÀ¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£2026Ç¯2·î6Æü¤ÎÅìµþ¡¦TOKIOTOKYO¤Ç¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://kobawatashi.lnk.to/Ningyounomachi
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.¿Í·Á¤Î³¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¾®ÎÓ»ä¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÏÂÅÄ¤¿¤±¤¢¤
2.¿Í·Á¤Î³¹(TV size)
3.¿Í·Á¤Î³¹(Instrumental)
◾️¡ã¾®ÎÓ»ä¼çºÅ¡ØÍÀþ¡¦´óÊÕ¡¦¸òº¹ÅÀ¡Ù¡ä
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦TOKIO TOKYO
Guest¡§ºÃ¡¦¿Í´Ö
³«¾ì¡§18:15¡¡³«±é¡§19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://wlinfo.short.gy/kobayashiwatashi
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´¼«Í³¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë¡¡5,000±ß(ÀÇ¹þ¡¿ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¡§https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
