¡Ú¾è¤ê´¹¤¨¼ê½ç¡ÛÆó½ÅÊ§¤¤¤Ê¤·¡ª³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ëÊýË¡ #¥É¥³¥â #³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë #¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ #au #¾è¤ê´¹¤¨
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT·Ï¸½Ìò²ñ¼Ò°÷¤Î¥Í¥³¤µ¤ä»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¾è¤ê´¹¤¨¼ê½ç¡ÛÆó½ÅÊ§¤¤¤Ê¤·¡ª³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ëÊýË¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö·î³ÛÎÁ¶â¤ÎÆó½ÅÊ§¤¤¡×¤ò³Î¼Â¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È4¤Ä¤Î¼ê½ç¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¥Í¥³¤µ¤ä»á¤Ï¡¢¾è¤ê´¹¤¨»þ¤ÎÈñÍÑ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¸°¤Ï¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¸µ¤Î²òÌóÆü¤ò·îËö¤Ë¤·¡¢¾è¤ê´¹¤¨Àè¤Î²Ý¶â³«»ÏÆü¤òÍâ·î1Æü¡×¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤ò4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡×¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î°ú·Ñ¤®¿½ÀÁ¡×¤Ï¡¢¡Ö·îËö¤Î1½µ´ÖÁ°¡×¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËSIM¥«ー¥É¤äÃ¼Ëö¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£Ê»ÍÑÉÔ²Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÆ±»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¾ò·ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡ÖMNPÅ¾Æþ¡×¤Ï¡¢¡ÖËöÆü¤Î20»þÈ¾¡×¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢au¤ä¥É¥³¥â¤Ê¤É¤Î¾è¤ê´¹¤¨¸µ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë²òÌó°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£·îËö¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¸µ¤ÎÎÁ¶â¤ÏÅö·îÊ¬¤Î¤ß¤ÎÀÁµá¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÄù¤áÆü¤¬¡Ö20Æü¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆó½ÅÊ§¤¤¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡Ö³«ÄÌ¼êÂ³¤¡×¤Ï¡¢¡ÖÍâ·î1Æü¡×¤Ë¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¤¬Àµ¼°¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é·î³ÛÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¸µ¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÀÌóºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë·îËö¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó³«»ÏÆü¤Ç¤¢¤ëÍâ·î1Æü¤¬½Å¤Ê¤é¤º¡¢ÎÁ¶â¤ÎÆó½ÅÊ§¤¤¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ËÈ¼¤¦ÌµÂÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£·ÈÂÓÎÁ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê½ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Í¥³¤µ¤ä»á¤Ï¡¢¾è¤ê´¹¤¨»þ¤ÎÈñÍÑ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¸°¤Ï¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¸µ¤Î²òÌóÆü¤ò·îËö¤Ë¤·¡¢¾è¤ê´¹¤¨Àè¤Î²Ý¶â³«»ÏÆü¤òÍâ·î1Æü¡×¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤ò4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡×¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î°ú·Ñ¤®¿½ÀÁ¡×¤Ï¡¢¡Ö·îËö¤Î1½µ´ÖÁ°¡×¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËSIM¥«ー¥É¤äÃ¼Ëö¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£Ê»ÍÑÉÔ²Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÆ±»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¾ò·ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡ÖMNPÅ¾Æþ¡×¤Ï¡¢¡ÖËöÆü¤Î20»þÈ¾¡×¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢au¤ä¥É¥³¥â¤Ê¤É¤Î¾è¤ê´¹¤¨¸µ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë²òÌó°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£·îËö¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¸µ¤ÎÎÁ¶â¤ÏÅö·îÊ¬¤Î¤ß¤ÎÀÁµá¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÄù¤áÆü¤¬¡Ö20Æü¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆó½ÅÊ§¤¤¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡Ö³«ÄÌ¼êÂ³¤¡×¤Ï¡¢¡ÖÍâ·î1Æü¡×¤Ë¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¤¬Àµ¼°¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é·î³ÛÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¸µ¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÀÌóºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë·îËö¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó³«»ÏÆü¤Ç¤¢¤ëÍâ·î1Æü¤¬½Å¤Ê¤é¤º¡¢ÎÁ¶â¤ÎÆó½ÅÊ§¤¤¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ËÈ¼¤¦ÌµÂÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£·ÈÂÓÎÁ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê½ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú2026Ç¯¡Û¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥óÇúÃÂ¡ªÌµÀ©¸Â»È¤¤ÊüÂê¤Î¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー(ÃÖ¤¯¤À¤±Wi-Fi)¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤¬6¥õ·î´Ö390±ß¡ÜÍ¥ÂÔ¥³ー¥ÉÅ¬ÍÑ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯Áý³Û¡Ú¤È¤¯¤È¤¯BB¥Ûー¥àWi-Fi¡Û
¸Í·ú¤Æ/¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤â¤Ë¡Ö·ë¶É¡¢¸÷²óÀþ¤Ç°Â¤¯¤ÆÂ®¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×ºÇ¿·¡ª¸÷¥³¥é¥Ü10¼Ò¡Ú·î³ÛÎÁ¶â°Â¤¤¡Û¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡ª
½ªÎ»Á°¤ËµÞ¤²¡ªº£¤¬»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ªÆÀ¡ªGMO¤È¤¯¤È¤¯BB¸÷¤¬ºÇÂç167,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡õºÇÂç6¥ö·î´Ö0±ß¡ª°ãÌó¶âÉéÃ´ºÇÂç60,000±ß¤ä¹©»öÈñ¼Â¼Á0±ß¤Ê¤ÉÊ»ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò°ìµó¾Ò²ð
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
IT·Ï¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¸½Ìò²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥óÁªÄê~ÀßÄê~¥µ¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç1,500Âæ°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤äIT¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ÀßÄê¼ê½ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£