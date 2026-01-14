ÊÆ¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤¬ÌÌÇò¤¤¡ªÀ¤³¦¤Î¥´¥ë¥Õ¼óÅÔ¤Ï¤É¤³¡©
º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¤Î2006Ç¯10·î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼«Æ°¼Ö¤ËÉÕ¤±¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Î¼ïÎà¤È¤·¤Æ¡È¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ðー¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡°æ¸©¤Ç¤Ï¡¢¶²Îµ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
Îò»Ë¤¬Ä¹¤¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÎò»Ë¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¸Å¤¯¡¢¤½¤Î¸¶·¿¤Ï1930Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ1980Ç¯Âå¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Î¹½À®¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
·Á¤ÏÄ¹Êý·Á¤ÇÂç¤¤µ¤ÏÆüËÜ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤¬¡¢Ãæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï³Æ½£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ï½£Ì¾¤È£¶·å¤Î¿ô»ú¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÃÊÌ¤ËÂ¿¤¤½£¤Ï£··å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥ìー¥È¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¼ïÎà¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤ß¤ë¡£
¥Îー¥Þ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ê¥Õ¥í¥ê¥ÀÈ¾Åç¡Ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÌ¾»º¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤Ç¤âºÇ¤â¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖGOLF CAPITOL of the WORLD¡ÊÀ¤³¦¤Î¥´¥ë¥Õ¼óÅÔ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¡£¥¿¥¤¥¬ー¤ä¥Þ¥¥í¥¤¡¢¾¾»³¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¡È¥´¥ë¥Õ¼óÅÔ¡É¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÃÏ¸µNLF¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¡¢NBA¡Ê¥Ð¥¹¥±¡Ë¤Î¥Áー¥à¤ò´§¤·¤¿¥×¥ìー¥È¤ä¡¢ÃÏ¸µÂç³Ø¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥×¥ìー¥È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥Óー¥Á¤ä³¤ÍÎÀ¸Êª¤Î´Ä¶ÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤ä¡¢·³¤ä·Ù»¡¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌÜÅª¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤ä¡¢·Ý½Ñ¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Ç¯´Ö80¥É¥ëÁ°¸å¤Î¶¨»¿Èñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¤ª¶â¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤äÁÈ¿¥¤Ë´óÉÕ¶â¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ÆÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿ô»ú¤ÈÊ¸»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÀè¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖGOLF1¡á¥´¥ë¥Õ1ÈÖ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ÅÄÊÕ°Â·¼ ¡ÊÄÌ¾ÎJJ¡Ë
¡ü¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯ºß½»¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Ä¥¢ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³ー¥¹¤ä¥´¥ë¥Õ¶È³¦Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼èºà¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
