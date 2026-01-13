この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

タワマンは即日完売したのに…なぜ商業施設は“明るい廃墟”に？十条駅前の新名所がガラガラな理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【なぜガラガラ？】開業から1年経ったのにテナントが全く埋まらず明るい廃墟と呼ばれているタワマン下商業施設の現在」と題した動画を公開。総事業費約500億円をかけた東京・十条駅前の再開発プロジェクトで誕生したタワーマンション併設の商業施設が、なぜ「明るい廃墟」と呼ばれるようになったのか、その背景に迫っている。



動画ではまず、最高販売価格3億円、平均約1.2億円という高額ながら、最高倍率33倍で完売したタワーマンション「THE TOWER JUJO」の成功を紹介。その一方で、併設された商業施設「J&MALL」は開業から1年も経たずに「ガラガラ」「廃墟のよう」と囁かれている現状を提示する。



霞氏は、同施設が利用者を集められていない理由として、いくつかの構造的な問題を指摘する。まず、施設が「順次開業」という形をとったため、開業から1年が経過した現在でも空きテナントが目立つこと。特に2階は12区画のうち5店舗しか入居しておらず、閑散とした印象は否めない。さらに、外から見ると2階部分がマンションのベランダのように見え、店舗の存在が認識されにくい構造になっていると分析する。



また、テナント料の高さも大きな要因だとされる。周辺の「十条銀座商店街」では坪賃料1万円から2万円台が相場であるのに対し、「J&MALL」は3万円台。これが個人店の出店を阻むハードルとなり、結果としてチェーン店以外の多様な店舗が集まりにくい状況を生んでいるという。さらに、徒歩圏内にイオンモール並みの店舗数を誇る十条銀座商店街が存在するため、長年暮らす地元住民の日常的な買い物はそちらで完結してしまうという地域特性も指摘された。



駅前の再開発は、防災性の向上という重要な目的を達成した。しかし、商業施設の成功には、既存の生活動線や地域経済との関係性を深く考慮した設計が不可欠である。新旧の住民が交差し、新たな人の流れが生まれるこの街で、新旧の商業エリアが今後どのように共存し、発展していくのかが問われている。